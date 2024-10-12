В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб

фото пресс-службы акимата Костанайской области

Помнить о своих корнях

Туристи­ческий комплекс создан вдоль трассы, что соединяет запад и восток страны в Тургайских степях.

Здесь разместятся 14 объектов, в числе которых кафе, гостиница, водный канал, юрточный городок, сакские бани и спортивные площадки. Часть строений – это копии чудес света, знаменитых мест и архитектурных памятников: Тадж-Махал, Чичен-Ица – культурный центр племени майя на полуострове Юкатан, кафедральный собор в городе Бразилиа, Триумфальная арка и Эйфелева башня в Париже, пирамида Хеопса в Египте, дворец Альгамбра в Испании, а также музей Дешт-и-Кыпшак в виде степного тюльпана и сакская сауна.

В проект уже вложили почти 3 млрд тенге частных инвестиций. На бюджетные средства обустрои­ли подъездные пути и стоянку, установили трансформаторные станции.

Идейный вдохновитель проекта – Сапар Искаков, на чьи средства и возвели сооружения. Выходец из этих земель, известный бизнесмен и меценат в советское время построил множество объектов в городе Аркалыке. В 90-е годы он вместе с семьей переехал в столицу, где основал частное строительное предприятие ТОО «Тлеп». Благодаря этой компании сегодня в Астане есть гостиница «Баян-сулу», концерт­ный зал «Қобыз сарайы», здание Казахско-Турецкого банка IBA и множество других.

Помня о своих корнях, Сапар Искаков решил вдохнуть новую жизнь в родной край: развивать здесь туризм как с практической точки зрения, так и с духовной – популяризируя айдентику кочевников.

От раба до султана

Мероприятие началось с открытия памятника султану Бейбарысу. Мамлюкский султан Египта и Сирии кыпчакского происхождения был видным военным и государственным деятелем средневекового Египта. А Тургайские степи являются на сегодняшний день средоточием проживания выходцев из кыпчакского рода.

– Это их родовое гнездо, – говорит историк Жаксылык Сабитов. – Отсюда началось в свое время движение кыпчаков. Знаем, что в 1300 году они подошли к Хорезму, и с того периода появилось такое понятие как Дешт-и-Кыпшак. Надо отметить, что когда мы говорим про Бейбарыса, мы не знаем, к примеру, о том, что в Египте самый известный народный эпос как раз про него. Даже знаменитый писатель Таха Хусейн, в честь которого названа улица в Астане, отмечал, что «Бейбарыс» – один из самых популярных эпосов среди египтян. Его авторитет на политической арене был высоким: он взаи­модействовал и с Золотой Ордой, и с крестоносцами, и с остальным арабским миром. Это значимая личность в мировой истории.

Уникальность исторической личности Бейбарыса заключается и в том, что он ребенком попал в земли Египта, будучи рабом. Затем, преодолев трудности и невзгоды, одержав громкие победы в качестве полководца, он, наконец, воссел на престол. После этого еще около трех столетий династия мамлюков правила родиной пирамид.

– Открытие памятников или других культурных объектов в таких исторических местах, как мне кажется, необходимо не только для поколения нынешнего, но и для будущих поколений, потому как мы должны извлекать полезные уроки из прошлого. Сегодня не только в нашей стране, но и во всем мире прекрасно знают, кто такой султан Бейбарыс. Сохранить память о выдающейся личности очень важно прежде всего для молодежи, которая будет изучать его биографию и понимать, как нужно защищать Родину, участвовать в построении государства и его укреплении, – сказал государственный и общественный деятель Дархан Мынбай.

Султан Бейбарыс всегда вдохновлял и самого Сапара Искакова, и он решил, во-первых, воздать ему должное, а во-вторых, укрепить чувство патриотизма у молодого поколения.

К слову, в Казахстане теперь подобных изваяний два.

– В мире очень мало памятников Бейбарысу. Это второй установленный в Казахстане. Первый был воздвигнут в Атырау. В Тургайских землях султан Бейбарыс запечатлен верхом на лошади, – добавил меценат.

Высота памятника 8,5 м: конная статуя – 4 м и 4,5 м – постамент, на котором она установлена.

По следам предков

Примерно в паре сотен метров от памятника султану Бейбарысу в этот же день состоялось открытие Стены национальной памяти – Ұлттың жады қабырғасы. Мо­нумент призван хранить память о великих сынах казахского народа: начиная от основателя империи гуннов Модэ, предводителя мамлюков султана Бейбарыса и заканчивая великим поэтом ­Абаем Кунанбаевым, героем Великой Отечественной войны Бауыржаном Момышулы, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Динмухамедом Конаевым…

– Памятник султану Бейбарысу и Стена национальной памяти находятся вдали от крупных центров, они воздвигнуты благодаря стараниям настоящего патриота и гражданина Сапара Искакова. Мы верим, что комплекс, расположенный на главной дороге, соединяющей Центр и Запад, станет местом назначения многих путешественников и туристов, – говорил в своем выступлении поэт Акылбек Шаяхмет.

От идеи до возведения этих историко-культурных объектов у Сапара Искакова ушло около шести лет. Все началось с научной экспедиции «По следам предков», когда группа исследователей объездила 46 стран Африки, Америки, Азии и Европы, откуда они привезли по горстке земли с мест захоронений наших предков.

– Всех представить на Стене национальной памяти было невозможно, поэтому мы увековечили память о тех наших соплеменниках, кто внес наиболее весомый вклад в историю казахского народа и тех стран, где они проживали и правили, – говорит Сапар Искаков.

Сегодня на стене выбиты имена свыше двухсот исторических личностей. Кроме упомянутых выше, это Аттила, ханы Керей, Жанибек, Абылай, Кенесары, писатели и поэ­ты – Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев и многие другие.

– Нет сомнений, что мемориал «Стена национальной памяти» станет важным духовным и культурно-историческим центром, – уверен заместитель акима облас­ти Ринат Мухаметкали.

К слову, все объекты в скором времени перейдут в ведение местного акимата. Как заверил Сапар Искаков, мемориал и комплекс в целом должны стать достоянием народа.

– Я хочу, чтобы Ұлттың жады қабырғасы стал для нас особым местом. Чтобы каждый казах хоть раз в жизни посетил этот мемориал и понял свое место в этом мире, – отметил автор проекта.

В заключение церемонии открытия памятника султану Бейбарысу и мемориала «Стена национальной памяти» состоялся концерт мастеров искусств Костанайской области.

Туристический потенциал

Сейчас весь комплекс занимает площадь в семь гектаров. Уже построена 25-метровая Эйфелева башня, такой же высоты достигнет находящийся на стадии завершения Тадж-Махал. Для привлечения туристов открыты гостиница, кафе, спортивные и детские площадки. Также будет бассейн под открытым небом, выполненный в стилистике венецианских каналов. Проект должен выйти на самоокупаемость.

– Мы очень рады, что теперь у нас есть место, куда можно пригласить друзей и знакомых, чтобы показать им образцы мирового культурного наследия и уникальные достопримечательности нашего региона, – говорит местная жительница Галия Алимова.

Всего в 16 км от этого места находятся тургайские геоглифы – уникальные массивные земляные сооружения, которые старше египетских пирамид. Увидеть их возможно только с высоты птичьего полета.

– Этот проект не только помогает популяризировать регион, но и создает возможности для развития культурного и природного туризма с учетом местных природных ­достопримечательностей, таких как знаменитые геоглифы, – отметил Сапар Искаков.

Все это должно поспособствовать развитию туристического потенциала края. По словам заместителя акима области Рината Мухаметкали, если всего в Казах­стане насчитывается 128 гео­глифов, то 110 из них находятся в Костанайской области.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что данный комплекс станет важным элементом развития туристической инфраструктуры региона. На данный момент еще один крупный туркомплекс строят в Денисовском районе. Это будет новое место отдыха для костанайцев и гостей области.

– Я очень счастлив, что, создавая этот комплекс, исполнил свой долг перед нынешним и будущими поколениями, – заключает Сапар Искаков. – Он стал для меня не просто очередным туристи­ческим объектом, это мой вклад в сохранение культурного наследия. Мы создали место, которое сможет объединить поколения и будет привлекать туристов нашей страны и зарубежья. Уверен, что этот хаб станет не только символом нашего региона, но и точкой притяжения для всех, кто ценит историю, культуру и природу.