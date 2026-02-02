Парк включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, возраст некоторых деревьев там превышает две с половиной тысячи лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На севере Аргентины лесные пожары уничтожили более 40 тысяч гектаров леса в национальном парке Лос-Алерсес. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, возраст некоторых деревьев там превышает две с половиной тысячи лет.

Пожарные заявляют, что у них просто нет сил и средств, чтобы справиться с масштабными возгораниями в труднодоступной местности. Они обвиняют лично президента Аргентины Хавьера Милея, администрация которого, по словам огнеборцев, за последние годы сильно сократила бюджет пожарной службы.

Сейчас зарплата пожарных составляет в эквиваленте около 500 долларов США, что ниже аргентинского прожиточного минимума для семьи из 4 человек.

Эрнан Мондино, пожарный национального парка:

«Сегодня нас, пожарных, 390 человек. Когда администрация президента Милеи пришла к власти, нас было 430. Другими словами, у нас не хватает людей. Многие уходят. Даже прямо сейчас коллеги увольняются, потому что денег просто не хватает. Зарплата низкая».

Пожары на севере Аргентины начались несколько недель назад. Сейчас чрезвычайное положение действует по всей провинции Ла-Пампа и в нескольких округах Патагонии.

Пламенем охвачено более 200 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий. Из опасных районов эвакуированы тысячи человек.

Борьбе с огнём мешают сильные ветры и жаркая погода. На помощь пожарным приходят местные жители, использующие подручные инструменты.