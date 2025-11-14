«Действительно, школа «Келешек», построенная в рамках программы «Школы будущего», реализуемой по инициативе Главы государства, была передана на благо населения. Эта школа начала работу в новом учебном году. Новое учебное заведение решило проблему трёх близлежащих школ», - говорит директор школы Талгат Сағатулы.

В настоящее время в школе «Келешек» №2, рассчитанной на 600 мест, обучаются 515 учеников, занятия ведут 49 учителей. Из них 30 педагогов были переведены по порядку ротации.

В учебном заведении 56 учебных кабинетов. Из них 15 — специально предназначены для начальных классов. В их числе 2 подготовительных класса, музыкальный кабинет, 8 кабинетов начальных классов, а также комнаты для учителей и методические кабинеты.

Что касается специальных кабинетов, в школе имеются кабинеты робототехники, сенсорная комната, STEM-лаборатория, хореография, логопед, социальный педагог, психолог, библиотека на 30 мест, кулинарная комната для девочек, мастерская для мальчиков, кабинет начальной военной подготовки, кабинеты изобразительного искусства, химии, биологии, русского языка, английского языка, информатики (2 кабинета), физики, математики, казахского языка, истории и географии.

Также школа оснащена столовой на 170 мест, Актовым залом на 130 мест. Имеются два спортивных зала: один — малый для учащихся 1–4 классов, второй — большой для 5–11 классов. На улице размещены спортивные площадки: футбольная, волейбольная, теннисная, баскетбольная, площадка для начальной военной подготовки, а также игровые зоны для начальных классов.

Отметим, что в Туркестанской области по поручению Главы государства строятся 29 школ формата «Келешек». Из них в прошлом году открыто 13, в этом году — более 10 школ. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 5 новых школ, после чего план будет полностью выполнен.