Фото: МЧС РК

В эти минуты огнеборцы МЧС тушат возгорание склада в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС



На месте силы и средства работают по повышенному рангу. Горит склад ангарного типа. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Организована бесперебойная подача воды.



Информация о пострадавших на 112 не поступала. На месте происшествия находятся 82 человек личного состава и 21 единиц техники ДЧС.