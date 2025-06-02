В Астане более 2,5 тысяч человек признаны банкротами

Общество,Банки и финансы
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В столице Казахстана набирает обороты процедура признания физлиц банкротами

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ДГД Астаны, в столице официально признаны банкротами уже более 2 500 граждан, сообщает Kazpravda.kz

Всего было подано 16 тысяч заявлений на банкротство физических лиц. Это результат действия закона о банкротстве физических лиц, вступившего в силу в марте 2023 года.

Согласно официальной информации, большинство дел рассматривается в упрощённом порядке - без участия суда. Основные причины банкротств - чрезмерная долговая нагрузка по кредитам, потеря работы, инфляция и нестабильная экономическая ситуация.

– Процедура банкротства позволяет гражданам начать финансовую жизнь с чистого листа, но она также сопровождается рядом ограничений, - рассказала руководитель управления разъяснительной работы ДГД Астаны Кымбат Исенова. – Это запрет на получение новых кредитов в течение 5 лет и контроль за финансовым состоянием.

В Департаменте государственных доходов по г. Астане напомнили, законодательство предлагает несколько процедур по списанию задолженности: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Эксперты отмечают, что растущее число банкротств сигнализирует не только о высоком уровне закредитованности населения, но и о растущем интересе к легальным способам урегулирования долгов.

При этом юристы напоминают: банкротство - не панацея. Перед подачей заявления необходимо тщательно оценить все последствия, включая возможные ограничения в будущем, особенно при трудоустройстве или оформлении займов.

Государство продолжает информировать население о возможностях и рисках банкротства через онлайн-платформы и консультационные центры. В ближайшее время ожидается также запуск цифрового сервиса, упрощающего подачу заявлений.

#Астана #ДГД #банкротство

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