В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)

Происшествия
63

Мужчина-альпинист бросился на помощь и спас юную астанчанку от суицида, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел 19 мая, днем, в ЖК "Sensata Park" на ул. Туркестан.

Девушку на внешнем подоконнике 6 этажа заметили соседи. 

Выяснилось, что она поссорилась с родителями и вышла на подоконник, чтобы привлечь внимание. К счастью, в нужное время в нужном месте оказался мойщик окон на канате. Он затолкал девушку обратно в квартиру до приезда полиции.

Сотрудники провели с юной жительницей столицы профилактическую беседу, рассказала руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова. 

Департамент полиции также поблагодарил мойщика окон за содействие и активную гражданскую позицию.

 

 

#Астана #суицид

Популярное

Все
Елена Рыбакина одолела победительницу "Ролан Гаррос" и вышла в финал турнира в Риме
Нетрезвую актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Житель Жетысу вырастил плантацию марихуаны
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане
Из Казахстана пытались вывезти около 100 тысяч незадекларированных евро
В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР
Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау
Авиакомпания "FlyArystan" объяснила, почему пассажиры не могут вылететь из Кызылорды в Астану
Нарушения выявили в "Озенмунайгазе"
Ташкенбай завоевал первое золото на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
На Евровидении победила певица из Швеции
Вокруг да около науки
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
В Турции проходят выборы президента и парламента
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Житель Жетысу вырастил плантацию марихуаны
10 школьников отравились в Алматинской области
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэт…
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]