В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)

Мужчина-альпинист бросился на помощь и спас юную астанчанку от суицида, передает Кazpravda.kz со ссылкой на T elegram-канал Astanovka98 .

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел 19 мая, днем, в ЖК "Sensata Park" на ул. Туркестан.

Девушку на внешнем подоконнике 6 этажа заметили соседи.

Выяснилось, что она поссорилась с родителями и вышла на подоконник, чтобы привлечь внимание. К счастью, в нужное время в нужном месте оказался мойщик окон на канате. Он затолкал девушку обратно в квартиру до приезда полиции.

Сотрудники провели с юной жительницей столицы профилактическую беседу, рассказала руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.

Департамент полиции также поблагодарил мойщика окон за содействие и активную гражданскую позицию.