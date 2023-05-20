В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
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Мужчина-альпинист бросился на помощь и спас юную астанчанку от суицида, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.
Инцидент произошел 19 мая, днем, в ЖК "Sensata Park" на ул. Туркестан.
Девушку на внешнем подоконнике 6 этажа заметили соседи.
Выяснилось, что она поссорилась с родителями и вышла на подоконник, чтобы привлечь внимание. К счастью, в нужное время в нужном месте оказался мойщик окон на канате. Он затолкал девушку обратно в квартиру до приезда полиции.
Сотрудники провели с юной жительницей столицы профилактическую беседу, рассказала руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.
Департамент полиции также поблагодарил мойщика окон за содействие и активную гражданскую позицию.