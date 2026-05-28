В Астане началась работа V Евразийского экономического форума

В этом году на международной дискуссионной площадке будет обсуждена тема «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект»
Президент Касым-Жомарт Токаев приветствовал глав государств – членов ЕАЭС и руководителей делегаций, прибывших в Астану для участия в форуме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Среди высоких гостей Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, заместитель Премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Нормтойбаяр, председатель коллеги ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и другие официальные лица.