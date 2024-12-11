В Астане определили победителей конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» и премии «Дарын»

Среди нынешних триумфаторов премии «Дарын» – лауреаты конкурсов и фестивалей, призеры и победители спортивных состязаний, общественные деятели и активисты.

Профессиональное жюри выбирало лауреатов по номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Креативные инициативы», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество».

Поздравляя победителей, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в стране растет прогрессивное и талантливое поколение, которое объединяют общие принципы и устремления.

«Вы – надежда и опора народа. Президент страны, обращаясь к вам, выделяет три главных ориентира для молодого поколения – это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Это три кита, на которых базируется сильная и успешная нация. То есть, будущее нации определяете именно вы, и потому глава государства возлагает на вас такие большие надежды. Со своей стороны, государство всесторонне поддерживает и будет поддерживать молодежь», - отметила министр.

Обладателями грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» стали 30 молодых казахстанцев, чьи проекты были признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этом году также было добавлено новое направление – «Волонтерство».

«Данный грант был учрежден по поручению президента Казахстана. Поэтому награды, которые вы сегодня получили, – это большая ответственность. Желаю Вам всегда быть на высоте!» – сказала Аида Балаева.

В своем выступлении министр также напомнила молодежи о ключевых ценностях, являющихся главными ориентирами для нашей нации.

«На Национальном курултае в этом году президент выделил несколько важных ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Приверженность ценностям, которые обозначил глава государства, положительно влияет на развитие молодежи и изменение общественного сознания», - отметила министр.

Отметим, что каждому победителю конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» выделено по 3 млн тенге призовых. В текущем году поступило 1 284 заявки, из которых было принято 897.

20 победителям государственной молодежной премии присвоили звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручили памятные статуэтки и денежное вознаграждение.

За плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения государственная молодежная премия «Дарын» в 2024 году присуждена:

в номинации «Наука»

Мальчик Фёдор Игоревич – заведующий лабораторией технологий электрохимических производств, доцент НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»

Молдабекова Айсулу Турсынбаевна – заведующая лабораторией «Zertteu LAB» РГП «Институт экономики»

в номинации «Эстрада»

Хайролда Муратбек – артист-солист отдела «Эстрадный вокал» ГККП «Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева» акимата города Астаны

Болат Садраддин Ғалымжанұлы – казахстанский эстрадный певец

в номинации «Классическая музыка»

Әліш Бибарыс Сәукенұлы – магистрант кафедры «Вокальное искусство» РГУ «Казахский национальный университет искусств»

Измаилова Карина Нулановна – преподаватель РГУ «Казахский национальный университет искусств»

в номинации «Народное творчество»

Уатқан Шаттық – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау» Управления культуры акимата города Алматы

Жаменкеев Ержан Ерболатович – доцент кафедры «Домбыра» РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы»

в номинации «Дизайн и изобразительное искусство»

Үсембеков Бакытжан Абилмажитович – ювелир ОЮЛ и ИП «Союз ремесленников Казахстана»

Сатаев Нурлан Каленович – преподаватель кафедры «Изящных искусств» РГУ «Казахская национальная академия искусств им.Т. Жургенова

в номинации «Журналистика»

Жұмабай Назерке Рымбекқызы – корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан»

Косанбаев Уалихан Спабекович – спортивный комментатор телеканала «QAZSPORT»

в номинации «Креативная инициатива»

Жусипкалиев Дулат Нурбергенович – руководитель КГУ «Информационно-аналитический и ресурсный центр по работе с молодежью города Уральск», волонтерского движения «Орал жастары»

Атабаева Гульзира Нуржановна – председатель Молодежного совета «Келешек» при территориальном объединении профсоюзов Павлодарской области

в номинации «Спорт»

Науатбек Акмарал Маратқызы – казахстанский спортсмен, чемпионка летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже

Дегтяров Давид Мамиевич – казахстанский спортсмен, чемпион летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже

в номинации «Литература»

Әліқожа Бауыржан Омарұлы – докторант факультета «Журналистика» НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»

Жақсылық Әлихан Нұрбергенұлы – писатель, член Союза писателей Казахстана

в номинации «Театр и кино»

Омаров Әділет Қалиханұлы – руководитель отдела производства кинопроектов НАО «Государственный центр поддержки национальный кино»

Есжан Әсет Нұрәкімұлы – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау» Управления культуры акимата города Алматы

Обладателями гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года стали:

Направление «НАУКА»

Бекназаров Қанат Исатайұлы

Дүйсен Айым Нұргелдіқызы

Кальменов Ермұхамед Тынысбекұлы

Ормантаева Анар Сәкенқызы

Сагитжанов Бирлик Майронович

Направление «КУЛЬТУРА»

Аубакирова Анел Галымжановна

Гимарат Ерназар Габитович

Маратова Әнел Қайырлықызы

Саденов Танат Серикұлы

Шәріп Аршат Ертісұлы

Направление «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Аманжол Олжас Қуандықұлы

Маслов Александр Сергеевич

Момунов Бахыт Кайратович

Рахметулаев Аңсар Кайратович

Тулешев Райымбек Бакытжанович

Направление «БИЗНЕС»

Алжанов Еркен Болатович

Қабден Рустам Амансайфуллаһұлы

Пен Сергей Витальевич

Тастемиров Казыбек Асылбекович

Каракожаева Алия Муратбекқызы

Направление «МЕДИА»

Бердалиев Еркебулан Мейрамбекович

Куандыкова Маржан Айдолдановна

Мирхайдарова Асем Сабыровна

Ұлтанбаева Әсем Бегдалықызы

Шоманов Асанали Маратұлы

Направление «ВОЛОНТЕРСТВО»