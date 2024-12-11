В Астане определили победителей конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» и премии «Дарын»

Сегодня в Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного по поручению главы государства, и лауреатов государственной молодежной премии «Дарын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Среди нынешних триумфаторов премии «Дарын» – лауреаты конкурсов и фестивалей, призеры и победители спортивных состязаний, общественные деятели и активисты.
Профессиональное жюри выбирало лауреатов по номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Креативные инициативы», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество».
Поздравляя победителей, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в стране растет прогрессивное и талантливое поколение, которое объединяют общие принципы и устремления.
«Вы – надежда и опора народа. Президент страны, обращаясь к вам, выделяет три главных ориентира для молодого поколения – это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Это три кита, на которых базируется сильная и успешная нация. То есть, будущее нации определяете именно вы, и потому глава государства возлагает на вас такие большие надежды. Со своей стороны, государство всесторонне поддерживает и будет поддерживать молодежь», - отметила министр.
Обладателями грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» стали 30 молодых казахстанцев, чьи проекты были признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этом году также было добавлено новое направление – «Волонтерство».
«Данный грант был учрежден по поручению президента Казахстана. Поэтому награды, которые вы сегодня получили, – это большая ответственность. Желаю Вам всегда быть на высоте!» – сказала Аида Балаева.
В своем выступлении министр также напомнила молодежи о ключевых ценностях, являющихся главными ориентирами для нашей нации.
«На Национальном курултае в этом году президент выделил несколько важных ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Приверженность ценностям, которые обозначил глава государства, положительно влияет на развитие молодежи и изменение общественного сознания», - отметила министр.
Отметим, что каждому победителю конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» выделено по 3 млн тенге призовых. В текущем году поступило 1 284 заявки, из которых было принято 897.
20 победителям государственной молодежной премии присвоили звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручили памятные статуэтки и денежное вознаграждение.
За плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения государственная молодежная премия «Дарын» в 2024 году присуждена:
в номинации «Наука»
Мальчик Фёдор Игоревич – заведующий лабораторией технологий электрохимических производств, доцент НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
Молдабекова Айсулу Турсынбаевна – заведующая лабораторией «Zertteu LAB» РГП «Институт экономики»
в номинации «Эстрада»
Хайролда Муратбек – артист-солист отдела «Эстрадный вокал» ГККП «Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева» акимата города Астаны
Болат Садраддин Ғалымжанұлы – казахстанский эстрадный певец
в номинации «Классическая музыка»
Әліш Бибарыс Сәукенұлы – магистрант кафедры «Вокальное искусство» РГУ «Казахский национальный университет искусств»
Измаилова Карина Нулановна – преподаватель РГУ «Казахский национальный университет искусств»
в номинации «Народное творчество»
Уатқан Шаттық – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау» Управления культуры акимата города Алматы
Жаменкеев Ержан Ерболатович – доцент кафедры «Домбыра» РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы»
в номинации «Дизайн и изобразительное искусство»
Үсембеков Бакытжан Абилмажитович – ювелир ОЮЛ и ИП «Союз ремесленников Казахстана»
Сатаев Нурлан Каленович – преподаватель кафедры «Изящных искусств» РГУ «Казахская национальная академия искусств им.Т. Жургенова
в номинации «Журналистика»
Жұмабай Назерке Рымбекқызы – корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан»
Косанбаев Уалихан Спабекович – спортивный комментатор телеканала «QAZSPORT»
в номинации «Креативная инициатива»
Жусипкалиев Дулат Нурбергенович – руководитель КГУ «Информационно-аналитический и ресурсный центр по работе с молодежью города Уральск», волонтерского движения «Орал жастары»
Атабаева Гульзира Нуржановна – председатель Молодежного совета «Келешек» при территориальном объединении профсоюзов Павлодарской области
в номинации «Спорт»
Науатбек Акмарал Маратқызы – казахстанский спортсмен, чемпионка летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже
Дегтяров Давид Мамиевич – казахстанский спортсмен, чемпион летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже
в номинации «Литература»
Әліқожа Бауыржан Омарұлы – докторант факультета «Журналистика» НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
Жақсылық Әлихан Нұрбергенұлы – писатель, член Союза писателей Казахстана
в номинации «Театр и кино»
Омаров Әділет Қалиханұлы – руководитель отдела производства кинопроектов НАО «Государственный центр поддержки национальный кино»
Есжан Әсет Нұрәкімұлы – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау» Управления культуры акимата города Алматы
Обладателями гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года стали:
Направление «НАУКА»
- Бекназаров Қанат Исатайұлы
- Дүйсен Айым Нұргелдіқызы
- Кальменов Ермұхамед Тынысбекұлы
- Ормантаева Анар Сәкенқызы
- Сагитжанов Бирлик Майронович
Направление «КУЛЬТУРА»
- Аубакирова Анел Галымжановна
- Гимарат Ерназар Габитович
- Маратова Әнел Қайырлықызы
- Саденов Танат Серикұлы
- Шәріп Аршат Ертісұлы
Направление «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
- Аманжол Олжас Қуандықұлы
- Маслов Александр Сергеевич
- Момунов Бахыт Кайратович
- Рахметулаев Аңсар Кайратович
- Тулешев Райымбек Бакытжанович
Направление «БИЗНЕС»
- Алжанов Еркен Болатович
- Қабден Рустам Амансайфуллаһұлы
- Пен Сергей Витальевич
- Тастемиров Казыбек Асылбекович
- Каракожаева Алия Муратбекқызы
Направление «МЕДИА»
- Бердалиев Еркебулан Мейрамбекович
- Куандыкова Маржан Айдолдановна
- Мирхайдарова Асем Сабыровна
- Ұлтанбаева Әсем Бегдалықызы
- Шоманов Асанали Маратұлы
Направление «ВОЛОНТЕРСТВО»
- Асқанбаев Дархан Сұңғатұлы
- Меирамова Аида Базарбаевна
- Сарбасова Замира Боранбайқызы
- Соловьева Ольга Андреевна
- Толеухан Аслан Азаматович