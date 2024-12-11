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В Астане определили победителей конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» и премии «Дарын»

Общество
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Сегодня в Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного по поручению главы государства, и лауреатов государственной молодежной премии «Дарын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Среди нынешних триумфаторов премии «Дарын» – лауреаты конкурсов и фестивалей, призеры и победители спортивных состязаний, общественные деятели и активисты.

Профессиональное жюри выбирало лауреатов по номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Креативные инициативы», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада» и «Народное творчество».

Поздравляя победителей, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что в стране растет прогрессивное и талантливое поколение, которое объединяют общие принципы и устремления.

«Вы – надежда и опора народа. Президент страны, обращаясь к вам, выделяет три главных ориентира для молодого поколения – это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Это три кита, на которых базируется сильная и успешная нация. То есть, будущее нации определяете именно вы, и потому глава государства возлагает на вас такие большие надежды. Со своей стороны, государство всесторонне поддерживает и будет поддерживать молодежь», - отметила министр.

Обладателями грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» стали 30 молодых казахстанцев, чьи проекты были признаны лучшими. Это инициативы в сфере культуры, науки, медиа, информационных технологий, бизнеса. В этом году также было добавлено новое направление – «Волонтерство».

«Данный грант был учрежден по поручению президента Казахстана. Поэтому награды, которые вы сегодня получили, – это большая ответственность. Желаю Вам всегда быть на высоте!» – сказала Аида Балаева. 

В своем выступлении министр также напомнила молодежи о ключевых ценностях, являющихся главными ориентирами для нашей нации.

«На Национальном курултае в этом году президент выделил несколько важных ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Приверженность ценностям, которые обозначил глава государства, положительно влияет на развитие молодежи и изменение общественного сознания», - отметила министр.

Отметим, что каждому победителю конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» выделено по 3 млн тенге призовых. В текущем году поступило 1 284 заявки, из которых было принято 897.

20 победителям государственной молодежной премии присвоили звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручили памятные статуэтки и денежное вознаграждение.

За плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения государственная молодежная премия «Дарын» в 2024 году присуждена:

в номинации «Наука»

Мальчик Фёдор Игоревич – заведующий лабораторией технологий электрохимических производств, доцент НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»

Молдабекова Айсулу Турсынбаевна – заведующая лабораторией «Zertteu LAB» РГП «Институт экономики»

в номинации «Эстрада»

Хайролда Муратбек – артист-солист отдела «Эстрадный вокал» ГККП «Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева» акимата города Астаны

Болат Садраддин Ғалымжанұлы – казахстанский эстрадный певец

в номинации «Классическая музыка»

Әліш Бибарыс Сәукенұлы – магистрант кафедры «Вокальное искусство» РГУ «Казахский национальный университет искусств»

Измаилова Карина Нулановна – преподаватель РГУ «Казахский национальный университет искусств»

в номинации «Народное творчество»

Уатқан Шаттық – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау»  Управления культуры акимата города Алматы

Жаменкеев Ержан Ерболатович – доцент кафедры «Домбыра» РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы»

в номинации «Дизайн и изобразительное искусство»

Үсембеков Бакытжан Абилмажитович – ювелир ОЮЛ и ИП «Союз ремесленников Казахстана»

Сатаев Нурлан Каленович – преподаватель кафедры «Изящных искусств» РГУ «Казахская национальная академия искусств им.Т. Жургенова

в номинации «Журналистика»

Жұмабай Назерке Рымбекқызы – корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан»

Косанбаев Уалихан Спабекович – спортивный комментатор телеканала «QAZSPORT»

в номинации «Креативная инициатива»

Жусипкалиев Дулат Нурбергенович – руководитель КГУ «Информационно-аналитический и ресурсный центр по работе с молодежью города Уральск», волонтерского движения «Орал жастары»

Атабаева Гульзира Нуржановна – председатель Молодежного совета «Келешек» при территориальном объединении профсоюзов Павлодарской области

в номинации «Спорт»

Науатбек Акмарал Маратқызы – казахстанский спортсмен, чемпионка летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже 

Дегтяров Давид Мамиевич – казахстанский спортсмен, чемпион летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже 

в номинации «Литература»

Әліқожа Бауыржан Омарұлы – докторант факультета «Журналистика» НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»

Жақсылық Әлихан Нұрбергенұлы – писатель, член Союза писателей Казахстана

в номинации «Театр и кино»

Омаров Әділет Қалиханұлы – руководитель отдела производства кинопроектов НАО «Государственный центр поддержки национальный кино»

Есжан Әсет Нұрәкімұлы – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау» Управления культуры акимата города Алматы

Обладателями гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года стали:

Направление «НАУКА»

  • Бекназаров Қанат Исатайұлы
  • Дүйсен Айым Нұргелдіқызы
  • Кальменов Ермұхамед Тынысбекұлы
  • Ормантаева Анар Сәкенқызы
  • Сагитжанов Бирлик Майронович

Направление «КУЛЬТУРА»

  • Аубакирова Анел Галымжановна
  • Гимарат Ерназар Габитович
  • Маратова Әнел Қайырлықызы
  • Саденов Танат Серикұлы
  • Шәріп Аршат Ертісұлы

Направление «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

  • Аманжол Олжас Қуандықұлы
  • Маслов Александр Сергеевич
  • Момунов Бахыт Кайратович
  • Рахметулаев Аңсар Кайратович
  • Тулешев Райымбек Бакытжанович

Направление «БИЗНЕС»

  • Алжанов Еркен Болатович
  • Қабден Рустам Амансайфуллаһұлы
  • Пен Сергей Витальевич
  • Тастемиров Казыбек Асылбекович
  • Каракожаева Алия Муратбекқызы

Направление «МЕДИА»

  • Бердалиев Еркебулан Мейрамбекович
  • Куандыкова Маржан Айдолдановна
  • Мирхайдарова Асем Сабыровна
  • Ұлтанбаева Әсем Бегдалықызы
  • Шоманов Асанали Маратұлы

Направление «ВОЛОНТЕРСТВО»

  • Асқанбаев Дархан Сұңғатұлы
  • Меирамова Аида Базарбаевна
  • Сарбасова Замира Боранбайқызы
  • Соловьева Ольга Андреевна
  • Толеухан Аслан Азаматович
#Дарын #конкурс грантов #Аида Балаева

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