В Астане открылся новый центр по раскрытию талантов детей

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном жилом массиве Пригородный открылся новый центр обучения детей в возрасте от 3 до 10 лет образованию и искусству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В Центре развития «AQYL Education» дети до 10 лет будут бесплатно изучать базовые навыки и шахматы, робототехнику и английский язык.

«Это современное образовательное пространство, которое позволяет каждому ребенку раскрыть свой талант и развить навыки, важные для его будущего. Наши учителя – высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы с детьми. Они делают все возможное, чтобы распознать способности каждого ученика, развить их и сделать процесс обучения более увлекательным. Каждая программа разрабатывается с учетом возрастных особенностей и индивидуальных потребностей детей. Думаю, что широкие, безопасные и оснащенные современным оборудованием учебные классы повысят интерес детей к получению образования», - говорит директор Центра развития детей «AQYL Education» Гульжан Орманова.

Здесь в две смены принимают 150 детей. Начиная с подготовительной к школе группы, работает расширенная группа для учащихся.

Для малышей проводятся занятия по физическому воспитанию, развитию мышления и мелкой моторики. Кроме того, в улучшении речи детей помогают специалисты-логопеды и психологи. А для младших школьников будут преподавать шахматы, английский язык и робототехнику.