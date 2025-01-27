В Астане открылся новый центр по раскрытию талантов детей

Центр принимает 150 детей в две смены
В столичном жилом массиве Пригородный открылся новый центр обучения детей в возрасте от 3 до 10 лет образованию и искусству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
В Центре развития «AQYL Education» дети до 10 лет будут бесплатно изучать базовые навыки и шахматы, робототехнику и английский язык.
«Это современное образовательное пространство, которое позволяет каждому ребенку раскрыть свой талант и развить навыки, важные для его будущего. Наши учителя – высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы с детьми. Они делают все возможное, чтобы распознать способности каждого ученика, развить их и сделать процесс обучения более увлекательным. Каждая программа разрабатывается с учетом возрастных особенностей и индивидуальных потребностей детей. Думаю, что широкие, безопасные и оснащенные современным оборудованием учебные классы повысят интерес детей к получению образования», - говорит директор Центра развития детей «AQYL Education» Гульжан Орманова.
Здесь в две смены принимают 150 детей. Начиная с подготовительной к школе группы, работает расширенная группа для учащихся.
Для малышей проводятся занятия по физическому воспитанию, развитию мышления и мелкой моторики. Кроме того, в улучшении речи детей помогают специалисты-логопеды и психологи. А для младших школьников будут преподавать шахматы, английский язык и робототехнику.
«В целях обеспечения бесплатного образования детей планируем финансирование государством по программе «Даму». Это снизит финансовую нагрузку на родителей и позволит детям получить качественное образование», - подытожила Гульжан Орманова.