В Астане открылся первый кампус Cardiff University за пределами Великобритании

Образование
12
Венера Баталова
корреспондент

В столице Казахстана состоялось торжественное открытие Cardiff University Kazakhstan. Это первый зарубежный кампус Cardiff University и единственный кампус Russell Group в Центральной Азии. Событие стало важным шагом в развитии международного образования и укреплении стратегического партнёрства между Казахстаном, Великобританией и Уэльсом, передает Kazpravda.kz

Фото организатора

В церемонии открытия приняли участие представители правительства Казахстана и Великобритании, а также руководство Cardiff University и Cardiff University Kazakhstan. Среди почётных гостей присутствовали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, посол Великобритании в Казахстане Её Превосходительство Салли Аксворти, президент и вице-канцлер Cardiff University, профессор Венди Ларнер, главный операционный директор и секретарь Cardiff University, а также председатель Совета директоров Cardiff University Kazakhstan доктор Пола Сандерсон, председатель Совета Cardiff University Патрик Янг, соучредитель и директор Общественного фонда Qualified Centre of Education (QCEF), партнёр по открытию кампуса Куаныш Кучекбаев, а также выпускница Cardiff University, степендиатка программы «Болашак» и национальный советник UN Women Арайлым Мажит, и бывший президент студенческого союза Cardiff University Мэдисон Хатчинсон.

 «Для меня большая честь открыть филиал Cardiff University в Астане, Казахстан. Это первый международный кампус Cardiff University. Мы с нетерпением ожидаем приёма нашей первой когорты академически сильных студентов уже в этом месяце. Мы стали первым университетом из Russell Group, открывшим кампус в Казахстане. Это важный шаг в реализации наших глобальных амбиций. Мы разделяем устремления Казахстана стать международным образовательным хабом и рассматриваем развитие высшего образования как ключевой драйвер будущего прогресса и процветания страны», - отметил президент и вице-канцлер Cardiff University, профессор Венди Ларнер.

Он добавил, что сегодняшнее открытие — результат огромной работы.

«Я чрезвычайно благодарна своим коллегам в Cardiff University, нашим коллегам в Cardiff University Kazakhstan, а также партнёрам из QCEF. Особую признательность выражаю Правительству Казахстана за поддержку в реализации наших общих целей. Наше присутствие, я надеюсь, станет началом долгих и плодотворных отношений с Казахстаном и его народом», - сказал профессор Венди Ларнер.

Главный операционный директор и секретарь Cardiff University, председателя Совета директоров Cardiff University Kazakhstan, д-р Пола Сандерсон отметила, что как исследователь в области транснационального образования (TNE), она редко встречала столь амбициозную и комплексную стратегию, какую реализовал Саясат Нурбек в Казахстане.

«Эта стратегия позиционирует Казахстан не только как региональный, но и как международный образовательный хаб, становится важнейшим драйвером экономики знаний и лидером в области искусственного интеллекта. Мы гордимся тем, что являемся частью этой стратегии», - сказала она.

Посол Великобритании в Казахстане, госпожа Салли Аксворти MBE поделилась, что для нее принимать участие в торжественном открытии Cardiff University здесь, в Астане является большой честью.

«Это мероприятие в числе моих первых официальных мероприятий в должности посла Великобритании в Казахстане. Открытие знаменует новую страницу в сотрудничестве Великобритании и Казахстана в сфере образования, предоставляя казахстанским студентам доступ к академическому опыту мирового уровня и ещё больше укрепляя связи между нашими странами. Я с нетерпением жду результатов этой инициативы», - отметила она.

Cardiff University традиционно занимает высокие позиции в международных рейтингах. Лучший университет Уэльса в QS World University Rankings 2026 расположился на 181-ом месте, то по версии Complete University Guide 2026 оказался на 22-ом месте. 91% исследований признаны международными или мировыми лидерами (REF 2021). Членство в Russell Group подтверждает статус Cardiff University как одного из ведущих исследовательских университетов Великобритании.

С сентября 2025 года Cardiff University Kazakhstan начинает приём студентов на четырехгодичные программы бакалавриата:

-           BSc Computer Science (Компьютерные науки)

-           BSc Business Management (Управление бизнесом)

-           BEng Civil Engineering (Гражданское строительство)

-           BSc Exploration Geology (Геология и разведка полезных месторождений).

Каждая из программ рассчитана на четыре года и включает в себя программу Foundation, ориентированный либо на STEM, либо на бизнес и бакалавриат. Обучение будет проходить полностью на английском языке, а преподавание ведут исключительно академики Cardiff University и Cardiff University Kazakhstan. Университет будет работать под прямым управлением головного университета в Великобритании, обеспечивая британские стандарты качества. Студенты получат возможность академической мобильности между кампусами и будут обеспечены современными общежитиями.

Торжественное открытие сопровождалось культурной программой, символизирующей обмен традициями между Казахстаном и Уэльсом. Гости попробовали национальные казахские и валлийские сладости, слушали исполнение традиционной валлийской музыки на арфе, а также насладились номерами, объединяющими культурные элементы обеих стран.

Открытие Cardiff University Kazakhstan стало новой страницей в истории образования страны. Кампус сочетает лучшие британские академические традиции с устремлённостью Казахстана к глобальному развитию и открывает новые возможности для будущих поколений студентов, стремящихся к международному образованию и научным достижениям.

 

 

#Великобритания #открытие #Cardiff University

