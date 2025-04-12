В Астане прошел I республиканский форум молодых ученых «Жас ғалым»

Наука
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Программа «Жас ғалым» является важной инвестицией в развитие человеческого капитала Казахстана и ярким свидетельством действенной государственной поддержки развития науки и технологий, передает Kazpravda.kz

Министерство науки РК

В Евразийском национальном университете состоялся I Республиканский Форум молодых ученых «Жас ғалым», который собрал более 300 молодых ученых со всего Казахстана. В рамках форума участники обсудили возможности, которые государство создает для развития казахстанской науки, в том числе для поддержки молодых ученых. Кроме того, участники форума поделились идеями и предложениями по укреплению научного потенциала страны и продвижению научных сообществ, обсудили идеи интеграции в глобальную научную сеть и озвучили решения актуальных проблем через научный подход.

В ходе выступления министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек поздравил молодых ученых с Днем работников науки и призвал научное

«Нам сейчас нужны прикладные идеи и проекты, сильные команды. На сегодняшний день междисциплинарные исследования являются потенциальными и эффективными. Верьте в себя, мы вас будем поддерживать изо всех сил. Используйте возможности. Нам нужны новые проекты, новые лица. Отрадно отметить, что 46% из 25,5 тысяч ученых – молодые ученые до 40 лет», – сказал министр, обращаясь к публике.

В ходе мероприятия участники отметили, что программа «Жас ғалым» является важной инвестицией в развитие человеческого капитала Казахстана и ярким свидетельством действенной государственной поддержки развития науки и технологий. Молодые ученые подчеркнули, что программа стала социальным лифтом для молодежи, способной и стремящейся превратить науку в призвание и дело жизни.

О возможностях программы рассказал председатель совета молодых ученых КазНУ Жандос Тауанов, поделившись своим научным опытом в ходе реализации проекта.

«Молодой ученый не должен ограничиваться лишь научным проектом, он также должен найти свою научную среду, свое научное направление и научную школу. Мы должны эффективно использовать такие возможности», – отметил ученый.

Как известно, грантовая программа «Жас ғалым» реализуется на протяжении трех лет министерством науки и высшего образования РК по поручению Главы государства, данному в Послании 2021 года. Ее цель – увеличение численности ученых и повышение научного потенциала страны посредством поддержки института постдокторантуры. За эти годы конкурсным путем были выделены 688 грантов.

Обладатели гранта «Жас ғалым» проводят свои исследования в 74-х вузах и научных организациях страны. В конце прошлого года около трех сотен из них завершили свои проекты, сотни – продолжают их реализацию. Наибольшее число обладателей грантов «Жас ғалым» сосредоточено в исследовательских университетах – ЕНУ имени Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби и Satbayev University.

За три года действия программы опубликованы качественные научные работы, написаны и блестяще защищены докторские диссертации, некоторые разработки талантливых молодых ученых внедряются в практику.

Участники Форума выразили признательность Главе государства за всестороннюю поддержку науки. Старший преподаватель кафедры технологий искусственного интеллекта Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, PhD Нурзада Амангельды поделилась своим уникальном путем от науки до бизнеса. Как известно, молодая ученая является автором проекта по разработке интеллектуальной системы распознавания казахского жестового языка. По ее словам, проект получил начало с гранта ЕНУ им. Л.Н.Гумилева «Жана Асу», после чего выиграл грант «Жас ғалым» и получил поддержку Всемирного банка, превратившись в часть консорциума инклюзивных инноваций.

В заключение мероприятия молодые ученые предложили о создании Республиканского Ассоциации «Жас ғалым», чтобы внести свой значимый вклад в развитие отечественной науки и будущее нашей страны.

#наука #форум молодых ученых #«Жас ғалым»

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