В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей

В торжественной церемонии открытия турнира, помимо самих братьев Манашевых, приняли участие такие знаменитые спортсмены, как чемпион мира по боксу Мерей Акшалов, участник двух летних олимпиад, боксер Нуржан Каримжанов, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, а также председатель РОО «Союз казахстанских спортсменов» Азамат Карлыгашев.

– Большой вклад в развитие отечественного бокса внесли три брата – Кайрат, Жанат и Марат Манашевы. Они имеют звания мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров Казахстана. В качестве тренеров они возили наших спортсменов на Олимпийские игры. Воспитали таких чемпионов мира, как Мерей Акшалов и Валентина Хальзова. Этот турнир впервые проходит в нашей стране, что само по себе замечательно. Чем больше соревнований у подростков, тем больший опыт они получают. Как говорится, дружба в спорте – это дружба на всю жизнь, и я считаю правильным, что подростки из разных областей продолжают общаться друг с другом. У нас есть планы сделать этот турнир традиционным, – сказал организатор соревнований Рахат Манашев.

В трехдневных соревнованиях в семи весовых категориях выступили около 180 спортсменов из Астаны, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Ну а первыми победителями в своих весовых категориях стали Жамшит Бекзат (до 42 кг), Балтин Корганбек (до 44 кг), Мадияр Каримов (до 46 кг), Миржан Темиржанов (до 48 кг), Мирас Тастемиров (до 50 кг), Мухаммед Исмайл (до 52 кг), Дос­жан Жумакан (до 54 кг), Елдос Амргали (до 57 кг), Али Абузаров (до 60 кг), Бекзат Амантай (до 63 кг), Адильхан Куанышбай (до 66 кг), Жасулан Сейылбек (до 70 кг), Анжар Ерханов (до 75 кг), Сабыржан Сагым (до 80 кг), Салих Аманбай (свыше 80 кг). Все они получили ценные подарки, а главное – бесценный опыт, который в будущем, уверены организаторы, приведет их на мировые и олимпийские подиумы.