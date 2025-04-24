На церемонии прощания с выдающимся казахстанским деятелем, писателем Акимом Тарази в Центральной мечети Астаны Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов зачитал письмо с соболезнованиями от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Т.Таныбаева

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері Акима Тарази.

Аким Тарази был великим сыном казахского народа, посвятившим всю свою сознательную жизнь развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии.

В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как «Әдебиет әлемінің Әкімі» («Аким литературного мира»), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа», - говорится в соболезновании Президента.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Глава государства всегда с особым почтением относился к творчеству Акима Тарази. Несколько лет назад за заслуги перед народом писатель был удостоен высокого звания «Еңбек ері».

Ерлан Кошанов отметил, что богатое культурное наследие, которое оставил после себя Аким Тарази, будет служить еще многим поколениям казахстанцев.

В церемонии прощания приняли участие родные и близкие писателя, руководство и члены Союза писателей Казахстана, представители государственных органов, творческая интеллигенция страны.