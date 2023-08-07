В Астане пройдут консультации по переселению в СКО

В Центре трудовой мобильности Астаны в рамках Национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» с 7 по 9 июля пройдут консультации по переселению в Жамбылский район Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

Целью данной программы является создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.

При переселении гражданам выдаются:

• Сертификат для приобретения жилья - до 4 млн. тенге;

• Субсидия на каждого члена семьи - 70 МРП (241 500 тенге);

• Оплата аренды жилья - до 1 года

• Безвозмездные гранты – 400 МРП (1 380 000 тенге)

• Помощь в поиске постоянного рабочего места (всего на сегодняшний день – 118 вакантных мест).

Отметим, Жамбылский район расположен в северо-восточной части Северо-Казахстанской области и граничит с Корганской областью России и Костанайской областью, Мамлютским, Есильским, Шалакынским и Тимирязевским районами (140 км от г.Петропавловск). Общая площадь района составляет 7,47 тыс. кв. км. Население – 22,5 тыс. человек, из них 16,8 тыс. занятых.

В районе действуют 14 религиозных объединений (мусульманские - 8; православные - 3; протестантская – 3). Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство, включая растениеводство и животноводство. На территории района организовано 12 автобусных маршрутов (2 сельских, 1 междугородний и 9 городских) с охватом всех населенных пунктов района. В районе 30 дошкольных образовательных учреждений, 33 средние общеобразовательные школы, 1 художественная школа, 1 профессионально-техническое учебное заведение, 6 школ-интернатов (с казахским, русским или смешанным языком обучения).