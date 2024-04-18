В Астане родителей предупредили об опасности падения детей из окон

В прокуратуре предупредили родителей об опасности падения детей из окон, а также дали несколько рекомендаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата
«Убедительно просим Вас уделять детям особое внимание, не оставлять их без присмотра, не оставлять открытыми окна, не ставить мебель возле окон, использовать различные средства обеспечения блокировки окон. Ваша бдительность и соблюдение простых правил помогут избежать опасности и сохранить жизнь наших детей», - говорится в сообщении прокуратуры.
Для того, чтобы избежать несчастных случаев в прокуратуре рекомендуют родителям: установить блокираторы и сетки на окна; проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения.
В надзорном ведомстве также обратили внимание родителей на соблюдение детьми правил дорожного движения (ПДД).
«Разъясните детям важность осторожности при переходе дороги, пользовании пешеходными переходами и светофорами. Научите их смотреть по сторонам перед переходом улицы и быть внимательными к транспортным средствам. Соблюдение ПДД поможет избежать опасных ситуаций и обеспечит безопасность детей на дорогах», - считают в прокуратуре.