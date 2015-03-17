В Астане состоялись показательные поединки по сумо

В Астане впервые состоялось показательное выступление борцов сумо, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Во время схваток, устроенных в одном из торгово-развлекательных центров столицы, свое умение продемонстрировали два борца из Страны восходящего солнца: Миэда Котаро и Сакаи Еюки. Обоих японцев позже одолел казахстанец Суйениш Худибаев. Выходец из Актау (вес – 143 кг) на протяжении десяти лет выступал в одном из профессиональных дивизионов Японии под именем Казафудзан.
Организаторы мероприятия – Посольство Японии в Казахстане. Их представители рассказали зрителям о сумо: истории, традициях, правилах. Японцы мечтают, что их национальная борьба когда-нибудь войдет в программу Олимпийских игр.
По мнению Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Казахстане Камохара Масаеси, сумо должно помочь дальнейшему развитию культурных связей между нашими странами.
"Сумо имеет древние традиции, для нас это один из важнейших видов спорта. Мне известно, что в Казахстане популярны единоборства. Надеюсь, что борьба сумо позволит нам теснее сблизиться", – заявил Масаеси.