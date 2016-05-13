В Астане состоялся традиционный турнир по мини-футболу среди школьников

Центр олимпийской подготовки по велоспорту провел ежегодный турнир по мини-футболу среди учащихся школ Астаны, передает Kazpravda.kz
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Матчи прошли на уличных мини-футбольных полях велотрека "Сарыарка". В них приняли участие юные спортсмены 10 учебных заведений столицы.
Лучшими по итогам игр стали представители школы №3, второе место досталось школе №7, третье – школе №68.
Директор ЦОП Бауыржан Мукашев отметил, что одной из приоритетных задач Государственной программы развития "Казахстан-2050" является доступность спортивной инфраструктуры, объектов, площадок, предназначенных для массовых занятий населения физической культурой и спортом.
Соорганизатором мероприятия выступила Единая детско-юношеская организация "Жас Улан".