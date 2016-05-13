В Астане состоялся традиционный турнир по мини-футболу среди школьников

Спорт
1568
Талгат Исенов
Центр олимпийской подготовки по велоспорту провел ежегодный турнир по мини-футболу среди учащихся школ Астаны, передает Kazpravda.kz.

Матчи прошли на уличных мини-футбольных полях велотрека "Сарыарка". В них приняли участие юные спортсмены 10 учебных заведений столицы.

5735c2d079d881463141072.JPG

Лучшими по итогам игр стали представители школы №3, второе место досталось школе №7, третье – школе №68.

Директор ЦОП Бауыржан Мукашев отметил, что одной из приоритетных задач Государственной программы развития "Казахстан-2050" является доступность спортивной инфраструктуры, объектов, площадок, предназначенных для массовых занятий населения физической культурой и спортом.

5735c2ebc6f911463141099.JPG

Соорганизатором мероприятия выступила Единая детско-юношеская организация "Жас Улан".

5735c308cb67f1463141128.JPG

Популярное

Все
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Наш выбор
В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Тело 5-летней девочки на свалке: подозреваемым вынесли приговор в Алматинской области
Итоги 2022 года в Казахстане: реальный сектор экономики
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в общественном транспорте Костаная
В Усть-Каменогорске – земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева – мажилисмен
Возить нельзя отменить
Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю
Нацбанк продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7–20–25»
Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира
Мажилис взял в работу законопроект об утрате закона о первом президенте Казахстана
Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 декабря
Комнату, в которой жил Месси во время ЧМ-2022, сделают музеем
Особое мнение Сейтказы Матаева
Колосок из прошлого века
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по программе ArtSport и рассчитывается с предпринимателями
Коммунальная ломка
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Спорт
Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира
Спорт , В мире
Комнату, в которой жил Месси во время ЧМ-2022, сделают музе…
Спорт , В мире
Объявлена дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутер…
Спорт , В мире
Клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для Роналду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]