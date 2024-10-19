В Астане торжественно отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева
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Зере Торежан
На перекрестке напротив парка им. Бауыржана Момышулы вчера было многолюдно. К памятнику Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву торжественно возложили цветы заместитель акима Астаны Есет Байкен, государственный и общественный деятель генерал-лейтенант Абай Тасболатов, председатель Совета ветеранов Астаны Сансызбай Есилов, члены Совета старейшин – аксакалов АНК и Общественного фонда Рахимжана Кошкарбаева, представители общественных и творческих объединений, студенты и школьники.