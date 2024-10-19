В Астане торжественно отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева

Общество
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Зере Торежан

На перекрестке напротив парка им. Бауыржана Момышулы вчера было многолюдно. К памятнику Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву торжественно возложили цветы заместитель акима Астаны Есет Байкен, государственный и общественный деятель генерал-лейтенант Абай Тасболатов, председатель Совета ветеранов Астаны Сансызбай Есилов, члены Совета старейшин – аксакалов АНК и Общественного фонда Рахимжана Кошкарбаева, представители общественных и творчес­ких объединений, студенты и школьники.

фото Игоря Бургандинова

– Мы гордимся подвигом нашего земляка. Его имя нынче носят не только улица и школа в столице, но и другие школы в регионах. Кроме того, именем Рахимжана Кошкарбаева названы улицы в Узбекистане и Кыргызстане, – отметил член Совета ветеранов Болат Темербаев.

Затем в Доме дружбы сос­тоялся «круглый стол» с учас­тием представителей акимата Астаны, столичной АНК, Совета аксакалов-старейшин, Научно-экспертной группы, Совета матерей, РОО «Ассамблея жастары», ветеранских организаций, военнослужащих Службы государственной охраны, учащихся средней школы № 44 им. Р. Кошкарбаева. К слову, школьники были в военной форме – очень похожей на ту, что носили солдаты в годы Великой Отечественной. Совсем юные, немного неуклюжие в амуниции, они как будто напоминали всем присутствующим о том, что примерно столько же лет было и нашим дедам и прадедам, встретившим юность в окопах, отдавшим молодость, силы и жизнь за Родину.

Перед началом заседания участники «круглого стола» смогли познакомиться с тематической выставкой, которую подготовил Государственный архив города Астаны. Особый интерес вызвали архивные документы, касающиеся биографии героя. Например, копия приказа бюро Целиноградского горкома Компартии Казахстана о присвоении звания «Почетный гражданин города Целинограда» ряду лиц, среди которых первой в списке значится фамилия Рахимжана Кошкарбаева.

Из приказа от 21 апреля 2010 года мы узнаем, что улица Кошкарбаева ранее именовалась как улица № 23–22. Здесь же – вырезки из газет, в которых были опубликованы поэма Музафара Алимбаева «Ту тіккен», баллада «Жеңіс жалауы» акына Нургожи Ораза, посвященные подвигу Рахимжана Кошкарбаева.

Модератором встречи выступил заместитель акима Астаны Есет Байкен. Приветствуя собравшихся, он зачитал поздравительный адрес акима столицы Жениса Касымбека.

Участник «круглого стола», член АНК Владимир Божко говорил о важности проведения подобных мероприятий, о том, что подвиг героя не забыт и не будет забыт даже спустя столетия. Директор Государственного архива города Астаны Жангельды Бимолдин презентовал новое издание – «Подвиг казахстанцев в годы Второй мировой войны в архивных документах». Этот сборник, несомненно, будет интересен многим специалистам-историкам и читателям. Учитель истории СШ № 44 им. Р. Кошкарбаева Арманай Ескулова говорила о патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею героя, продолжаются и сегодня. В его родном селе Тайтобе состоится церемония открытия бюста и аллеи с участием дочери ветерана Алии Кошкарбаевой. Сельчане планируют дать поминальный обед.

#память #ВОВ #герой #100-летие #Рахимжан Кошкарбаев

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