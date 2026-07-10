В Астане усилили контроль за размещением строительных отходов

Экология

В городе начали рейды по стройобъектам

Фото: акимат Астаны

Акимат Астаны совместно с Департаментом полиции города проводит рейдовые мероприятия по строительным объектам на предмет соблюдения требований правил управления строительными отходами,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт  акимата

Основной задачей рейдов является контроль за целевым и санкционированным размещением строительных отходов, образующихся в процессе строительства и демонтажа, а также недопущение их вывоза в неустановленные места.

По фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц будут составлены административные протоколы. Эта работа будет продолжена.

#Астана #мусор #рейды #стройобъекты

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