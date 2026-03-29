В Астане временно отключат газ из-за плановых работ

ЖКХ
123

Отключение затронет несколько жилых массивов, передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

Ограничение подачи газа связано с проведением плановых работ по подключению вновь построенных газопроводов к действующим сетям, сообщили в акимате столицы.

Отключение затронет абонентов, подключённых к ШГРП-8. В списке - жилые массивы Басыкара батыр, Нурбесик, Бактыбай Акын, Култума Акын, Танжарык, Жолдыжулы, Базарлык, Актолкын, Бастангы, Сулама орамы, Изенди орамы и Болашак.

Подача газа будет приостановлена 30 марта с 09:00 до 18:00 часов.

Жителей просят перекрыть аварийные газовые краны на вводе в дом во избежание повреждения приборов учёта и газового оборудования. До завершения работ запрещается самостоятельно открывать наружные газовые краны.

«Отключение связано с проведением плановых работ по подключению новых газопроводов. Просим жителей соблюдать меры безопасности и не открывать газовые краны до завершения работ», - предупредили в Центре мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны.

После завершения работ абоненты будут дополнительно уведомлены о возобновлении подачи газа.

#Астана #отключение #газоснабжение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]