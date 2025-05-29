В честь Международного дня защиты детей Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области организовал для школьников выставку спасательной техники и оборудования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: РСК Атырауской области

Ребята не просто наблюдали, они активно участвовали в мероприятии. Дети узнали, как работают пожарные машины и спасательное снаряжение, попробовали применять навыки оказания первой медицинской помощи. Для многих это стало настоящим открытием.

Как рассказал один из участников мероприятия Нурсаят Жолдас, благодаря этому событию будет возможность выбрать будущую профессию.

- Теперь я знаю, как работают пожарные и спасатели. Хочу стать пожарным, чтобы помогать людям, - сказал Нурсаят Жолдас.

По словам заместителя начальника областного ДЧС Наримана Утешова, основная цель республиканской акции «Безопасность ребенка - в центре внимания», научить детей действовать правильно в чрезвычайных ситуациях и соблюдать простые, но важные правила безопасности.