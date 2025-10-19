В Атырау объединились университеты Прикаспия

В Атырауском университете имени Халела Досмухамедова состоялось пленарное заседание XXVII Генеральной ассамблеи Ассоциации государственных университетов прикаспийских стран на тему «Каспийская экосистема: интеграция науки и образования», передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Международная организация, основанная в 1996 году, объединяет 64 университета и научно-исследовательские центры из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Сегодня Ассоциация государственных университетов прикаспийских стран стала надежным партнером региона в сфере науки, образования и культурных связей.

В дальнейшем планируется расширение этого сотрудничества через реализацию проекта «Прикаспийский кампус», направленного на обмен опытом между студентами и преподавателями. Также была предложена инициатива «Каспий – территория культурного диалога», в рамках которой предполагается учреждение стипендий для исследовательских проектов, изучение и популяризация традиций и языков стран-участниц Ассоциации.

Подписаны меморандумы о сотрудничестве с ассоциациями университетов Европы, Азии и Ближнего Востока, а также обсуждено участие в международных грантовых программах Erasmus+, Horizon Europe, GreenCentral Asia и других.

В следующем году Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран исполнится 30 лет. По решению членов организации очередное заседание пройдет в Исламской Республике Иран, в Университете Гилян.

