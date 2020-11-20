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В Атырау презентован второй Золотой человек
Серик Кабдулов

В ходе церемонии открытия вниманию посетителей были представлены около 250 имею­щих историческую ценность экспонатов, обнаруженных в Миялинском кургане.

Посетивший мероприятие аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что работа по возрождению исторического сознания всегда находится под пристальным вниманием. Как отметил глава региона, наша история уходит корнями в глубокую древность. Мы являемся потомками тех, кто в свое время создавал великие государства, вносил вклад в развитие мировой цивилизации. Тому свидетельство – обнаруженные в последние годы бесценные исторические артефакты, вобравшие в себя тайны тысячелетий.

– Обнаружение в этом году аристократки из сарматского племени стало новостью, всколыхнувшей наше сознание. Найденный в Миялинских курганах второй Золотой человек также является уникальной находкой, по праву именуясь «Ұлы дала жауһары». Эти ценнейшие экспонаты дают возможность глубже исследовать нашу историю двухтысячелетней давности. Недра Атырау богаты не только полезными ископаемыми, но таят и исторические ценности. Всегда будем уделять приоритетное внимание работам по исследованию нашего прошлого. Уверен, что Атырауский регион с его богатейшим историческим наследием станет опорной точкой в реконструкции национального кода, – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Аким области также особо отметил огромные заслуги рес­тавратора Крыма Алтынбекова в возрождении и популяризации национальных ценностей.

По словам Марата Касенова, научного руководителя работ на Миялинских курганах, женщина, останки которой обнаружены при раскопках, имеет отношение к сарматскому племени. Детали ее одежды и украшения в основном сделаны из золота. Помимо ювелирных изделий, в захоронении найдены бронзовый казан с орнаментом, предметы конской сбруи, бронзовые наконечники стрел, керамическая посуда.

Напомним, что в 2017 году историко-краеведческий музей Атырауской области провел исследования археологических памятников, относящихся к группе курганов Миялы. Раскопки археологов находятся в 3 км к северо-востоку от центра Кызылкогинского района – села Миялы в районе зимовки Кенен.

Курганная группа состоит из 16 крупных, средних и мелких насыпей, расположенных цепочкой в направлении восток – запад длиною 1 200 м. По предварительным разведочным работам, некоторые курганы были полностью разграблены.

Изучив эти памятники, ученые узнали о погребальных обрядах, ­обычаях, социально-экономи­ческой системе сарматских племен последнего периода раннего железного века, о культурно-хозяйственных связях и их взаимодействии с другими соседними племенами.

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