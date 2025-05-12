Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 1 т кокаина стоимостью почти $400 млн было изъято полицией Австралии с судна, причалившего к восточному побережью штата Новый Южный Уэльс, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Полиция утверждает, что на судне было обнаружено около 1 110 блоков кокаина весом 1,039 т. Изъятый ​​кокаин эквивалентен более чем миллиону отдельных партий. Двое мужчин, 24 и 26 лет, были арестованы на борту и доставлены на берег полицейским судном. Их доставили в полицейский участок Коффс-Харбор», — говорится в сообщении федеральной полиции Австралии.

Уже на берегу сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек — мужчин 28, 29 и 35 лет. На данный момент всем им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, организации преступной деятельности и отмывании денег. Они останутся под стражей до 15 июля, в освобождении под залог им было отказано.

Отмечается, что стоимость выявленной и изъятой партии превышает 623,5 млн австралийских долларов (эквивалентно $400 млн).

Сообщения о подозрительном приобретении катера, оплаченного крупной суммой наличных денег, в числе иных разведданных поступили детективам из отдела по борьбе с организованными преступными группировками (ОПГ) в конце апреля, уточняется в заявлении правоохранительных органов.

В настоящее время, по информации австралийской полиции, проводятся дополнительные обыски в домах задержанных, а сам груз был передан экспертам-криминалистам для изучения и классификации точного вида запрещенных веществ.