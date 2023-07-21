Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК опубликовала комментарий заместителя председателя АЗРК Болата Самбетова по вопросам, касающимся повышения цен на отдельные тарифные планы сотовой связи, передает Kazpravda.kz .

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- Обоснован ли предстоящий рост тарифов сотовой связи?

- Рынок услуг сотовой связи, который характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства, где присутствует всего 3 сотовых оператора, из них двое дочерние операторы АО «Казахтелеком» - АО «Kcell» (Kcell / Aktiv) и ТОО «Мобайл Телеком – Сервис» (Tele2 / Altel) с общей долей рынка 62%, и третий участник - частный оператор ТОО «Кар-Тел» (Beeline) с долей 38%. В совокупности указанные мобильные операторы занимают 100% рынка.

Монопольную структуру рынка усилили итоги проведенных в конце 2022 года аукционов по распределению радиочастот в сети 5G, по итогам которых группа «Казахтелеком» признана победителем, обеспечив себе 100% монополию в оказании услуг в сети 5G.

Тарифы на услуги связи устанавливаются в соответствии со статьей 20 Закона РК «О связи» операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат. Тем самым, законодатель обеспечил формирование тарифов только на основе обоснованных затрат.

Что касается сообщений операторов об увеличении тарифов. В настоящее время агентством в рамках своей компетенции проводится соответствующая работа: направлены запросы, проводится мониторинг цен. Но при этом, обоснованность повышения цен агентство может установить только в ходе расследования, при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены.

Кроме того, хочу заметить, что предусмотренные законодательством процессы реализации мер реагирования антимонопольного органа зачастую затягиваются по причине разбирательств в судах. К примеру, квазигосударственным АО «Казахтелеком» в настоящее время судах оспаривается запрос агентства (в рамках рассмотрения обращения граждан) касательно обоснования причин роста его тарифов на услуги связи, которые включают также сотовую связь (решением суда первой инстанции от 23 июня 2023 года запрос признан законным, не вступил в силу). АО «Kcell» обжалован запрос департамента агентства по городу Алматы в рамках проведения мониторинга цен, предусмотренного законодательством. В связи с этим мониторинг приостановлен.

- Обязаны ли сотовые операторы предупреждать агентство о повышении цен на свои услуги?

- Операторы не обязаны уведомлять агентство, законодатель обязывает лишь предупредить за месяц непосредственно потребителей услуг.

Еще раз повторю, что обоснованность повышения цен возможно установить только в ходе расследования, при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены. На сегодня ведется работа по установлению признаков нарушений антимонопольного законодательства.

- Каковы будут действия агентства, если нарушения со стороны операторов мобильных связей подтвердятся?

- В случае отсутствия фактов обоснованного повышения тарифов, законодательством предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 159 КоАП, злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением путем установления, поддержания монопольно высоких цен, влекут штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год.

- Много ли жалоб поступает в агентство от потребителей услуг сотовой связи? Какова динамика?

- Стоит отметить, что в этом году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. За период 2021-2022 гг. рост тарифов составил в среднем от 13 до 37%.

Так, к примеру, в апреле 2023 года Билайн повысил стоимость тарифного плана «Яркий» с 1790 до 2490 тг. (рост 39%); Кселл и Теле2 заявили о повышении цен с августа на различные тарифные планы, в том числе на «Реальный безлимит» (Кселл) - с 3390 до 4390 тг. (рост 29%), «Просто супер» (Теле2) - с 2590 до 3290 тг (рост 27%).

На рост тарифов и навязывание невостребованных услуг в агентство с 2022 года поступило свыше 200 жалоб, к рассмотрению которых мы подходим комплексно, разбираемся, анализируем. Но опять же повторюсь, субъекты рынка, реализовывая свое право, обжалуют в том числе запросы агентства. Сейчас идут судебные разбирательства.

- Принимались ли агентством меры по внесению изменений в законодательство в рамках изучения жалоб?

- Ранее агентством в рамках изучения обращений граждан было установлено, что операторы связи вносили незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане (увеличение интернет-трафика, минут на различные направления, и т. д.), которые не востребованы абонентами. При этом, одновременно повышалась стоимость тарифного плана. К примеру, только в адрес департамента агентства по городу Алматы на конец 2022 года поступило свыше 30 жалоб касательно изменения объемов услуг в тарифном плане и одновременного увеличения их стоимости.

В этой связи, по результатам рассмотрения жалоб граждан, по инициативе агентства министерством были внесены изменения в правила оказания услуг связи, в части установления запрета на изменение условий тарифных планов на сотовую связь, за исключением изменения тарифов на основе обоснованных затрат, а также введения запрета на повышение тарифов на услугу доступа к сети Интернет в связи с изменением объема включенных в тарифный план услуг без согласия абонента, и ряд других норм, направленных на защиту прав потребителей.

При этом, сотовые операторы сейчас оспаривают в судах принятые нормы правил оказания услуг связи.

- Для чего планируется ввести госрегулирование цен на сотовую связь? Имеется ли механизм госрегулирования?

- Как я уже сказал, рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства. На сложившуюся ситуацию на рынке связи способствует его монопольное состояние. При отсутствии реальной конкуренции, которая невозможна без увеличения присутствия частного капитала на рынке, наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами. В результате идет увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи.

Между тем, в 2022 году согласно подписанному президентом указу об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы, предусмотрена демонополизация группы компаний АО «Казахтелеком» путем поэтапной реализации дочерних сотовых операторов. На сегодня правительство ведет определенную работу по этому направлению. Вместе с тем, работа по демонополизации Казахтелекома затягивается на неопределенный срок.

В свою очередь, агентством в этом году совместно с министерством принята Дорожная карта по развитию конкуренции на рынке телекоммуникаций, в которую включено мероприятие по снижению доли участия государства на рынке.

Также, в текущем году агентство разработало проект указа по развитию конкуренции на рынке связи. Согласно действующему законодательству, монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом.

В этой связи, в целях обеспечения условий по введению справедливого тарифообразования на монополизированном рынке агентством предложено правительству на временной основе ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи в качестве общественно значимых рынков до момента полной демонополизации рынка.

В соответствии с нормами Предпринимательского кодекса государство регулирует цены и тарифы на товары, работы, услуги субъектов предпринимательства на общественно значимых рынках. При этом, госрегулирование цен и госконтроль за соблюдением порядка ценообразования осуществляются в целях защиты интересов потребителей.

В этой связи, в случае включения услуги сотовой связи в перечень общественно значимых рынков, тарифы будут регулироваться уполномоченным органом в области связи – министерством, что обеспечит прозрачность в ценообразовании.

Между тем, одной из причин роста цен, по данным операторов, является рост затрат на оборудование и инвестиции. В свою очередь, регулирование предоставит возможность министерству контролировать сопоставимость объема затрат оператора соответствующему росту тарифов.