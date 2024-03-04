В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Согласно заключению Комиссии по оценке сейсмической ситуации, на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений не ожидается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Комиссия считает произошедшее утром землетрясение в городе «основным толчком, с последующими афтершоками».

«Комиссия по оценке сейсмической ситуации ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» заключает, что в ближайшее дни с вероятностью 70% сильных, разрушительных землетрясений не ожидается», - говорится в сообщении.

Следующее заседание комиссии состоится в среду.

Напомним, этим утром жители Алматы ощутили землетрясение силой 5 баллов. Информации о пострадавших пока нет.

Позже стало известно, что возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения вышеуказанной комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания.