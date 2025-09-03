В Британии запретят продажу энергетиков подросткам

Здравоохранение,Европа
145
Айман Аманжолова
Правительство Британии начало консультации по введению запрета на продажу энергетических напитков с содержанием кофеина более 150 мг на литр детям младше 16 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Мера коснется всех розничных точек, включая магазины, кафе, рестораны и интернет-продажи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Энергетические напитки могут показаться безвредными, но сон, концентрация и благополучие современных детей страдают от них, а версии с высоким содержанием сахара способствуют ожирению», — заявил министр здравоохранения Уэс Стритинг.

По данным исследований, ежедневно около 100 тыс. детей употребляют хотя бы один энергетик, что негативно влияет на их сон, успеваемость и психическое здоровье. Министр образования Бриджит Филлипсон добавила, что эта мера станет «еще одним шагом к созданию самого здорового поколения детей в истории».

Запрет, поддержанный родителями и учителями, может предотвратить ожирение у 40 тыс. детей и сэкономить десятки миллионов фунтов на лечении заболеваний в будущем.

Ранее, в апреле, премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил ввести законопроект, предусматривающий пожизненный запрет на продажу табачных изделий и электронных сигарет лицам, рожденным после 2009 года. Инициативу поддержали медицинские эксперты, а также благотворительные организации. Против законопроекта выступили бывшие премьер-министры страны Лиз Трасс и Борис Джонсон. Они заявили, что государство не должно вмешиваться в личную жизнь своих граждан.

 

