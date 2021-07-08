В чём подозревают экс-министра здравоохранения Биртанова: завершено досудебное расследование

Происшествия
2094
Агентством по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.   

Биртанов и Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения.

Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения.

На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами.

Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.

Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

7 июля текущего года объявлено об окончании досудебного расследования и начато ознакомление с материалами уголовного дела.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, Елжан Биртанов возглавлял Министерство здравоохранения РК с января 2017 года по июнь 2020 года. Летом 2020 года он перенес коронавирус, а затем покинул пост по состоянию здоровья.

Информация о том, что бывший министр здравоохранения РК Елжан Биртанов задержан по подозрению в присвоении или растрате вверенного имущества, появилась осенью 2020 года. В июне 2021 года Елжану Биртанову продлили домашний арест. 




Популярное

Все
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
В центре Караганды нашли мертвого мужчину
В Шымкенте солдат-срочник оказался в психиатрической больнице
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально значимые продукты
В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении взятки от "короля трамадола"
Стали известны итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
В Абайской области автомобиль с двумя рыбаками провалился под лед
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Снег выпал в Египте
В Казахстане полицейских проверят на добропорядочность
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Усилить контроль за реализацией ГСМ поручил премьер-министр
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Герой на лету поймал девушку, выпавшую с балкона многоэтажки в Аркалыке (видео)
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Жестокое убийство в Шымкенте: грабители ворвались в квартиру и избили семейную пару
Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы
Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Происшествия
В Абайской области автомобиль с двумя рыбаками провалился п…
Происшествия
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые …
Происшествия
В центре Караганды нашли мертвого мужчину
Происшествия
В Шымкенте солдат-срочник оказался в психиатрической больни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]