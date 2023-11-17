Столичный Гастроцентр обратился к казахстанцам

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В организации отметили, что в связи со сложившейся ситуацией, был принят ряд решений

Фото из открытых источников

Столичный Гастроцентр опубликовал обращение к жителям страны, передает Kazpravda.kz.

"Уважаемые казахстанцы! Мы глубоко сожалеем о трагедии, которая произошла на территории ресторана-арендатора "BAU" и приносим искренние соболезнования семье Салтанат Нукеновой. Случившееся ввергло нас в глубочайший шок. Тем не менее, руководство и сотрудники "Гастроцентра" прилагают всевозможные усилия, чтобы помочь следственным мероприятиям. Мы всецело разделяем негодование общества: насилию нет оправдания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией, был принят ряд решений, исполнение которых требовало определенных юридических согласований:

- единогласным решением соучредителей был расторгнут договор аренды с собственниками ресторана "BAU";

- назначен новый директор "Гастроцентра";

- будут усилены меры безопасности по охране "Гастроцентра": ведутся переговоры с организациями, оказывающими охранные услуги.

В организации пояснили, что ресторан "BAU" является одним из 30 заведений, арендующих помещение в "Гастроцентре".

Напомним, 9 ноября 2023 года в ресторане "БАУ" Астаны после избиения скончалась Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее супруг – бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. Подозреваемый арестован.

Также был задержан и арестован по подозрению в укрывательстве преступления директор гастроцентра, где произошло убийство. 

Глава государства поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

#обращение #ресторан #Гастроцентр

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