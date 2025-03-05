В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

5 марта в 13:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на двух республиканских автодорогах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ограничение введено в  Актюбинской области на автодороге Актобе-Кандагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ (п/п Курмангазы) км 104-337 (г.Кандыагаш - граница Атырауской области).

В Атырауской области - на автодороге Актобе-Кандагаш-Доссор-Атырау- гр.РФ (п/п Курмангазы) км 337-517 (граница Актюбинской области-п.Доссор).

Ориентировочное время открытия дорог - 6 марта в 08:00.

#дороги #закрытие #непогода

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