В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах
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5 марта в 13:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на двух республиканских автодорогах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол
Ограничение введено в Актюбинской области на автодороге Актобе-Кандагаш-Доссор-Атырау-гр.РФ (п/п Курмангазы) км 104-337 (г.Кандыагаш - граница Атырауской области).
В Атырауской области - на автодороге Актобе-Кандагаш-Доссор-Атырау- гр.РФ (п/п Курмангазы) км 337-517 (граница Актюбинской области-п.Доссор).
Ориентировочное время открытия дорог - 6 марта в 08:00.