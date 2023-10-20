В двух победах от Евро-2024

В отборочном туре на чемпионат Европы по футболу 2024 года почти всем командам осталось провести всего лишь по две игры (есть ряд сборных, которые сыграют и вовсе по одному разу), которые состоятся 16–17, а также 19–20 ноября. Напомним, очередное первенство континента пройдет в следующем году в Германии с 14 июня по 14 июля, и в нем примут участие 24 национальные команды европейских стран.

На начальной стадии отборочного турнира 53 команды (Германия в качестве хозяйки первенства не участвует в отборе) были разделены на 10 групп. При этом в семи группах выступают по пять стран, а еще в трех группах выясняют отношения сразу по шесть стран (Казахстан попал как раз в такую). По итогам выступления в этих группах по две лучшие команды (таким образом их будет 20) получают прямые путевки в финальную часть, а оставшиеся три места будут разыграны в стыковых матчах.

На сегодня уже определились девять сборных, которые гарантировали себе участие на Евро-2024. Помимо Германии, это Испания и Шотландия, досрочно выигравшие в группе А, Франция, ставшая первой в группе B, Англия, лидирующая в группе С, и Турция – в группе D. Из группы F теперь уже точно выйдут Бельгия и Австрия, а в группе J максимальный результат показывает сборная Португалии. Между тем в группах Е, G, H и I до сих пор нет явных лидеров и все решится как раз в последних турах.

Например, возьмем нашу группу Н, где первое место могут взять не только нынешние лидеры – Дания и Словения, но и... Казахстан. Правда, для этого должно совпасть немало факторов.

Если подходить к расчетам трезво, то Казахстану первое место все-таки не светит. Но вот за вторую позицию мы должны биться всеми силами. Как говорит наш главный тренер сборной и один из основных кузнецов нынешнего спортивного чуда Магомед Адиев, все теперь лишь в руках (вернее, ногах. – Прим. ред.) отечественных футболистов.

Сборной Казахстана осталось провести два поединка – 17 ноября в Астане против Сан-Марино и 21-го в Любляне против Словении. В обеих встречах нам необходимо побеждать, а санмаринцев – желательно с крупным счетом. Тогда по итогам отборочного турнира у нашей команды может быть по итогу 21 набранное очко (сейчас у нас 15).

На данный момент у Словении и Дании по 19 очков, а вот Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино (напомним, что все эти команды выступают в нашей группе Н) досрочно выбыли из гонки.

А теперь самое интересное. 18 ноября датчане и словенцы сыграют между собой в Копенгагене. В случае победы одной из сторон у нее будет 22 очка, а если встреча завершится вничью, то у обеих дружин будет всего по 20 очков. Далее, 21 ноября, Словения будет принимать дома Казахстан, а вот Дания на выезде сыграет с Северной Ирландией. Фантастическим результатом для нас будет, если эти две сборные между собой сыграют вничью, а потом еще и обе проиграют вторые встречи. Но такое, сразу скажем, не может случиться с вероятностью в 99,9%. И вот в этом случае нам всем просто нужно молиться за то, чтобы датчане обыграли словенцев. Ну а далее по накатанной – Казахстан обыгрывает Сан-Марино (в этом мы тоже не можем сомневаться) и решает историческую задачу в последнем туре со Словенией.

А что же будет, если Казахстан не сможет воплотить в жизнь этот расклад? В таком случае у нашей сборной есть еще один шанс попасть на Евро-2024, но уже в стыковых матчах. Мы решили эту задачу еще в прошлом сезоне, когда фантастичес­ки выступили в Лиге наций УЕФА-2022⁄2023, где стали победителями третьей группы Лиги С и обошли сборные Азербайджана, Словакии и Беларуси. Расскажем поподробнее об этом запасном пути...

В стыковых матчах на Евро-2024, которые состоятся 21 и 26 марта 2024 года, примут участие 12 сборных. Пары определят жеребьевкой по окончании европейской квалификации и на основе выступлений в Лиге наций УЕФА-2022⁄2023 – номинально это будут победители групп в лигах А, В и С. Кстати, если какая-то из этих сборных выйдет на Евро через квалификацию, ее место займет следующая сборная из этой группы. Далее в рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, а 26 марта – три финала. Три победителя и дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.

И еще один момент. Если от одной лиги в стыковых турнирах участвует меньше четырех сборных, первый вакантный слот предоставляется команде с лучшим рейтингом Лиги наций из Лиги D, то есть Эстонии. Оставшие­ся места распределяются между сборными с наиболее высоким рейтингом, которые не пробились в финальную стадию напрямую, но при этом победители групп в лигах А, В и С (а это очень важно для Казахстана) не могут быть в одном стыковом турнире с коман­дами рейтингом выше.

Для тех, кто подзабыл о Лиге наций-2022⁄2023, напомним, что победителями групп стали: в Лиге А – Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия; в Лиге В – Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия; в Лиге С – Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

На данный момент в стыковые матчи после восьмого тура европейской квалификации (на 20 октября) выходят: из Лиги A – Хорватия, Италия, Польша; из Лиги B – Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия, Исландия; из Лиги C – Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург, а из Лиги D – Эстония. Отметим, что в этой квалификации уже не примут участие сборные Испании, Нидерландов, Шотландии, Сербии и Турции.

На сегодня состав путей для стыковых матчей таков: путь C – Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург; путь B – Израиль, Бос­ния и Герцеговина, Финляндия, Исландия; путь A – Хорватия, Италия, Польша, Эстония.

На данный момент в игровой сетке стыковых матчей (на 20 октября) в полуфиналах между собой гипотетически должны сыграть: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан (путь С); Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Финляндия (путь B); Хорватия – Эстония, Италия – Польша (путь A).

Таким образом, в стыковых матчах Казахстан, для того что бы попасть на Евро-2024, с вероятностью в 99,9% должен будет вначале встретиться с Грецией (есть, правда, и вариант в 0,1% вероятности сыграть с грозной сборной Нидерландов), а потом разыграть путевку с победителем пары Грузия⁄Люксембург. И чтобы не доводить эту ситуацию до критической, нашим футболистам и необходимо выиграть две оставшиеся встречи в отборочном турнире.