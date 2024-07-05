В эпоху глобальных сдвигов
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Мирас Жиенбаев, руководитель программы внешней политики и международных исследований научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University
В условиях новой мировой «нормальности», когда ревизии подвергаются одновременно три несущих столпа мирового порядка, такие как центральная роль международных организаций, соблюдение норм международного права и принцип свободы в мировой торговле, возникает закономерный вопрос о будущем мультилатеральности и самих многосторонних форматов.