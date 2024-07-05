В эпоху глобальных сдвигов

Мнения
11
Мирас Жиенбаев, руководитель программы внешней политики и международных исследований научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University

В условиях новой мировой «нормальности», когда ревизии подвергаются одновременно три несущих столпа мирового порядка, такие как цент­ральная роль международных организаций, соблюдение норм международного права и принцип свободы в мировой торговле, возникает закономерный вопрос о будущем мультилатеральности и самих многосторонних форматов.

фото Игоря Бургандинова

Астана, вот уже в четвертый раз принимая саммит Шанхайской организации сотрудничества, сталкивается с этими тектоническими сдвигами мировой геополитики, в очередной раз доказывая яркость и жизнеспособность фундаментальных принципов казахской дипломатии.

Мир и мировой порядок сегодня менее предсказуемы и безопас­ны, чем когда-либо в истории. Фактически мы находимся в ситуации глобальной смены эпох, когда ревизия фундаментальных принципов текущего миропорядка одновременно подрывает его основы, но не предлагает конструктивной альтернативы. Это создает пространство для неконтролируемой конфронтации прежде всего между «великими державами» – того ограниченного количества государств в мире, что причисляются к этой категории ввиду их совокупного потенциала и доминирования в международных делах.

Теория международных отношений как наука о мире и миропорядке демонстрирует нам и обратную сторону смены эпох. Те государства и регионы мира, что в условиях кризисов отчетливо формулируют принципы конструктивного мирного сосуществования, переживают период турбулентности с наименьшими для себя потерями.

Именно поэтому Астанинский саммит ШОС обретает не только очевидное значение для будущего всего евразийского пространства, но и особое звучание для будущего международных организаций и многосторонних форматов. В мире растущего блокового противостояния Астана предлагает новую формулу конструктивного соразвития, демонстрируя исключительную способность динамичной средней державы по формированию коалиций и асимметричному влиянию на международные дела.

Внешняя политика Казахстана, в ранние годы интуитивно опиравшаяся на наиболее широкое участие в многосторонних форматах сотрудничества и уже эталонный принцип многовекторности, с годами обрела значительно более оформленные черты геостратегического позиционирования как средней державы. Важно понимать, что среднедержавность – это естественное состояние Казахстана с точки зрения внешнеполитической стратегии и традиции практики, способности формирования проактивных альянсов и оказания асимметрично более выраженного влияния на международные дела.

Нарастающий кризис системы глобального управления, что мы наблюдаем на примере убежденности различных стран в необходимости реформы ООН и ее центрального органа – Совета Безопасности, формирует все более отчетливый вызов для региональных форматов многостороннего сотрудничества. Во всем мире региональные интеграционные объединения утрачивают концептуальный смысл своего существования ввиду растущей несвободы мировой торговли и проявлений нового протекцио­низма.

В то же время страны продолжают терять интерес к многосторонним форматам, где зачастую государства-члены в попытке сохранения национальных интересов утрачивают договороспособность. В этом глобальном контексте Казахстан считает важным выстроить такую формулу соразвития и мирного сосуществования в макрорегионе ШОС, что одновременно встраивалась бы в призму наших национальных интересов и была взаимоприемлема для всего пула наших партнеров по ШОС.

Запуск более гибкого взаимодействия с партнерами по диа­логу в формате «ШОС плюс» – нетривиальная новелла, что позволит не только укрепить институциональную устойчивость организации в условиях многоуровневого кризиса, но и создать более адаптивные гибкие механизмы с внешним миром.

Чем более активно ШОС развивает диалог с самым широким пулом государств по вопросам стратегической безопасности и стабильности, тем более очевидное пространство безопасности получают государства-члены с точки зрения гармонизации подходов по борьбе с тремя «силами зла», что лежат в основе «шанхайского духа».

Благодаря динамичной внешней политике и сохранению статуса одного из наиболее конструктивных участников международных дел Астана вовлекла в диалог значимую коалицию средних держав Евразии. Сегодня именно Казах­стан­ благодаря своему совокупному потенциалу и яркой внешней политике стал важным провайдером повестки сотрудничества на континенте. Именно поэтому Астанинский саммит ШОС обретает столь важное звучание и ценность для дальнейшего осмысления.

Фактически он стал одним из наиболее важных кейсов в институциональной теории международных отношений. Нашей дипломатии удалось провести сверхточную перенастройку этого ключевого для макрорегиональной безопасности многостороннего института. Итоги саммита – однозначная демонстрация способности Казахстана и его проактивной внешнеполитической повестки транслировать свое стратегическое видение мирного развития в регионе. Это не только укрепляет действующий институциональный порядок в международных делах, но и становится важным кейсом трансформации многосторонних форматов в условиях растущей блоковости.

С одной стороны, это позволило укрепить институциональные основы диалога в этом формате. Ответом на растущую блоковость становится важная попытка сближения и диалога. С другой – очевидный результат долгосрочного эффекта Астанинской декларации обеспечивает ШОС необходимой для будущих многоуровневых кризисов адаптивностью подходов, гибкостью и маневренностью.

#ШОС #саммит #Шанхайская организация сотрудничества

Популярное

Все
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok
Почти сто лет в музее хранится сабля Кенесары-хана
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

«Саммит ШОС задает качественно новую экологическую повестку…
«Главы государств - членов ШОС отметили высокий уровень орг…
«На повестке дня поиск новой парадигмы» – политолог о самми…
«Казахстан использует данный ресурс весьма активно» – соци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]