В эпоху глобальных сдвигов

Астана, вот уже в четвертый раз принимая саммит Шанхайской организации сотрудничества, сталкивается с этими тектоническими сдвигами мировой геополитики, в очередной раз доказывая яркость и жизнеспособность фундаментальных принципов казахской дипломатии.

Мир и мировой порядок сегодня менее предсказуемы и безопас­ны, чем когда-либо в истории. Фактически мы находимся в ситуации глобальной смены эпох, когда ревизия фундаментальных принципов текущего миропорядка одновременно подрывает его основы, но не предлагает конструктивной альтернативы. Это создает пространство для неконтролируемой конфронтации прежде всего между «великими державами» – того ограниченного количества государств в мире, что причисляются к этой категории ввиду их совокупного потенциала и доминирования в международных делах.

Теория международных отношений как наука о мире и миропорядке демонстрирует нам и обратную сторону смены эпох. Те государства и регионы мира, что в условиях кризисов отчетливо формулируют принципы конструктивного мирного сосуществования, переживают период турбулентности с наименьшими для себя потерями.

Именно поэтому Астанинский саммит ШОС обретает не только очевидное значение для будущего всего евразийского пространства, но и особое звучание для будущего международных организаций и многосторонних форматов. В мире растущего блокового противостояния Астана предлагает новую формулу конструктивного соразвития, демонстрируя исключительную способность динамичной средней державы по формированию коалиций и асимметричному влиянию на международные дела.

Внешняя политика Казахстана, в ранние годы интуитивно опиравшаяся на наиболее широкое участие в многосторонних форматах сотрудничества и уже эталонный принцип многовекторности, с годами обрела значительно более оформленные черты геостратегического позиционирования как средней державы. Важно понимать, что среднедержавность – это естественное состояние Казахстана с точки зрения внешнеполитической стратегии и традиции практики, способности формирования проактивных альянсов и оказания асимметрично более выраженного влияния на международные дела.

Нарастающий кризис системы глобального управления, что мы наблюдаем на примере убежденности различных стран в необходимости реформы ООН и ее центрального органа – Совета Безопасности, формирует все более отчетливый вызов для региональных форматов многостороннего сотрудничества. Во всем мире региональные интеграционные объединения утрачивают концептуальный смысл своего существования ввиду растущей несвободы мировой торговли и проявлений нового протекцио­низма.

В то же время страны продолжают терять интерес к многосторонним форматам, где зачастую государства-члены в попытке сохранения национальных интересов утрачивают договороспособность. В этом глобальном контексте Казахстан считает важным выстроить такую формулу соразвития и мирного сосуществования в макрорегионе ШОС, что одновременно встраивалась бы в призму наших национальных интересов и была взаимоприемлема для всего пула наших партнеров по ШОС.

Запуск более гибкого взаимодействия с партнерами по диа­логу в формате «ШОС плюс» – нетривиальная новелла, что позволит не только укрепить институциональную устойчивость организации в условиях многоуровневого кризиса, но и создать более адаптивные гибкие механизмы с внешним миром.

Чем более активно ШОС развивает диалог с самым широким пулом государств по вопросам стратегической безопасности и стабильности, тем более очевидное пространство безопасности получают государства-члены с точки зрения гармонизации подходов по борьбе с тремя «силами зла», что лежат в основе «шанхайского духа».

Благодаря динамичной внешней политике и сохранению статуса одного из наиболее конструктивных участников международных дел Астана вовлекла в диалог значимую коалицию средних держав Евразии. Сегодня именно Казах­стан­ благодаря своему совокупному потенциалу и яркой внешней политике стал важным провайдером повестки сотрудничества на континенте. Именно поэтому Астанинский саммит ШОС обретает столь важное звучание и ценность для дальнейшего осмысления.

Фактически он стал одним из наиболее важных кейсов в институциональной теории международных отношений. Нашей дипломатии удалось провести сверхточную перенастройку этого ключевого для макрорегиональной безопасности многостороннего института. Итоги саммита – однозначная демонстрация способности Казахстана и его проактивной внешнеполитической повестки транслировать свое стратегическое видение мирного развития в регионе. Это не только укрепляет действующий институциональный порядок в международных делах, но и становится важным кейсом трансформации многосторонних форматов в условиях растущей блоковости.

С одной стороны, это позволило укрепить институциональные основы диалога в этом формате. Ответом на растущую блоковость становится важная попытка сближения и диалога. С другой – очевидный результат долгосрочного эффекта Астанинской декларации обеспечивает ШОС необходимой для будущих многоуровневых кризисов адаптивностью подходов, гибкостью и маневренностью.