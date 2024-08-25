В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы

Евросоюз по-прежнему крайне обеспокоен углубляющимся политическим кризисом в Венесуэле, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
«ЕС приветствует промежуточный отчет группы экспертов ООН, приглашенной Национальным избирательным советом Венесуэлы для оценки общего проведения выборов в рамках Барбадосского соглашения. Этот отчет пролил свет на избирательный процесс и подчеркнул отсутствие обоснованности результатов, объявленных властями Венесуэлы», - отмечается в документе, опубликованном в воскресенье.
В ЕС считают, что «на сегодняшний день власти Венесуэлы не предоставили необходимых гласных доказательств для оценки избирательного процесса в соответствии со стандартами, указанными группой экспертов ООН».
«Только полные и поддающиеся независимой проверке результаты будут приняты и признаны, чтобы гарантировать уважение воли венесуэльского народа», - подчеркивают в Брюсселе.
Евросоюз вновь призывает Национальный избирательный совет Венесуэлы "публиковать и независимо проверять официальные протоколы голосования со всех избирательных участков".
В заявлении Борреля высказывается мнение, что кандидат от оппозиции «Эдмундо» Гонсалес Уррутия, по всей видимости, является победителем президентских выборов со значительным перевесом голосов".
Президентские выборы состоялись в Венесуэле 28 июля.
Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Уррутиа с 73% голосов.
После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.