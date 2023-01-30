Газета "Дружные ребята" отмечает 90-летний юбилей

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Первый номер издания вышел в свет 4 февраля 1933 года под названием "Пионер Казахстана".

Фото: medialaw.asia

Заместитель генерального директора - руководитель алматинского филиала "Қазақ газеттері" Думан Анаш рассказал о юбилейном номере газеты "Дружные ребята", передает Kazpravda.kz.

"Сегодняшний юбилейный номер, изданный на офсетной качественной бумаге, открывает поздравительное письмо министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали. Недавно во время встречи с коллективом ТОО "Қазақ газеттері" в Алматы глава ведомства поздравил коллектив газеты "Дружные ребята" и наградил главного редактора Альмжана Акбарова и редактора отдела Ольгу Гумирову медалью "Ветеран труда", – написал он в Facebook.

Анаш сообщил, что по случаю юбилея в газете "Казахстанская правда" опубликовано интервью главного редактора издания на тему "Вечно молодые, вечно "Дружные", а в газете "Вечерний Алматы" – "Давайте жить дружно".

"Сегодня состоялась встреча и с корреспондентами газеты "Литер". Большое спасибо всем нашим коллегам, которые нас поддерживают!" - отметил он.

Думан Анаш рассказал, что первый номер издания вышел в свет 4 февраля 1933 года под названием "Пионер Казахстана". Газета, прекратившая работу в годы войны, приобрела большое значение после войны под названием "Дружные ребята" для детей и подростков со своими публикациями на самые разные темы, особенно воспитательные и обучающие, начиная с освоения космоса человечеством.

"Видные граждане, внесшие свой вклад в отечественную журналистику, науку и другие области, связывают свое детство с этой газетой и вспоминают ее с ностальгией. Например, Олжас Сулейменов говорит, что его первое стихотворение было опубликовано в газете "Дружные ребята". То, что газета, некогда имевшая тираж более 200​ 000 экземпляров, распространялась даже в странах Варшавского договора и Европы, теперь уже легенда. В этом году в рамках юбилея запланирован ряд мероприятий. На этой неделе авторы газеты и их друзья соберутся на торжественное мероприятие в музыкальной школе им. К. Байсеитовой в Алматы​ в честь 90-летия летия газеты. С праздником, юные друзья!" – дополнил Думан Анаш. 

#газета #юбилей #СМИ

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