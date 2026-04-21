В Финляндии открыли один из самых длинных мостов в мире

Айман Аманжолова
корреспондент

По этому мосту никогда не проедет ни один автомобиль или мотоцикл, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © WSP / Knight Architects

Речь идет о мосте Круунувуори, который открылся для публики в минувшие выходные. Он предназначен исключительно для пешеходов, велосипедистов и трамваев (движение которых планируют запустить в начале следующего года).

Длина моста составляет 1,19 километра, и он стал последним элементом проекта Crown Bridges, соединяющего восточные островные районы Хельсинки с центром города. Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до центра, не отказываясь от привычного образа жизни, тесно связанного с природой.

Мост связывает район Круунувуоренранта, остров Коркеасаари, район Лааясало и центральную часть Хельсинки.

Проект разработан британским бюро Knight Architects совместно с инженерами компании WSP Finland. Конструкция — вантовая, с пилоном высотой 135 метров. При этом мост имеет легкий изгиб: по словам инженеров, это не только конструктивное решение, но и способ улучшить восприятие пространства — изгиб помогает лучше ощущать конечную точку маршрута.

В проекте предусмотрено множество продуманных деталей. Пилон оснащен светодиодной подсветкой, меняющей цвет в зависимости от времени суток и сезона. Специальные ограждения защищают пешеходов и велосипедистов от сильных ветров, а пластиковые элементы на тросах предотвращают накопление льда — он просто осыпается.

На разработку моста ушло около 100 000 часов, а расчетный срок службы составляет 200 лет. Для этого применены особые инженерные решения: усиленные бетонные конструкции, устойчивые к высоким нагрузкам, снижение усталости металла в соединениях, а также использование нержавеющей стали для защиты от коррозии в морской среде.

Параллельно продолжается строительство трамвайной линии. Она должна ускорить транспортное сообщение с районом Лааясало, население которого в ближайшие годы может удвоиться, а также снизить нагрузку на восточные линии метро Хельсинки.

Ожидается, что к 2027 году по мосту начнет курсировать трамвай, напрямую соединяющий центр города с новыми жилыми районами.

Круунувуори уже назвали одним из крупнейших в мире мостов, совмещающих пешеходное движение и легкий рельсовый транспорт. Аналогов такой длины с подобной комбинацией функций крайне мало.

#Финляндия #рекорд #пешеход #мост

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Две победы на старте
Субботнику дождь не помеха
Бронзовый танец с лентой
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Меняется система аттестации педагогов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Ожидается строительство еще двух заводов
Ключи от надежды
Степные озера получат паспорта
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Предусмотрены технологии чистого угля
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

В Кыргызстане строят аналог мирового Диснейленда
В Турции ограничат владение оружием
Триатлонистка утонула во время соревнования в США
Мощное землетрясение произошло в Японии

