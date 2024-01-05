В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века

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В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт.

"Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", – сказано в сообщении.

Ранее в четверг около 20 тысяч потребителей остались без электричества из-за морозов в южной и юго-западной части страны. К вечеру четверга подача электроэнергии была восстановлена.

Кроме того, финская государственная железнодорожная компания VR отменила часть поездов дальнего следования до конца недели из-за сильных морозов, отмена затронет около 10 тысяч пассажиров, сообщил перевозчик.

В Финляндии на фоне морозов четвертый день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили движение общественного транспорта.

 

#Финляндия #рекорд #поезд #электричество #мороз

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