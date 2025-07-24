Новый законопроект, одобренный кабинетом министров ФРГ, предлагает разрешить полицейским по всей Германии носить и применять электрошокеры. Сейчас они разрешены лишь частично, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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Полицейским в Германии планируют разрешить носить и применять электрошокеры, способные наносить удары электрическим током на расстоянии и временно обездвиживать цель. Соответствующий законопроект был одобрен германским правительством в среду, 23 июля, передает агентство dpa.

Сейчас в Германии использование электрошокеров Taser, производимых американской компанией Axon, разрешено лишь частично: в зависимости от федеральной земли их могут применять либо полицейские спецподразделения, либо патрульные отряды, отмечает dpa. В новом законопроекте подчеркивается, что полицейские должны иметь доступ «ко всему спектру оперативных и командных средств, чтобы действовать эффективно и соразмерно».

«Если, например, нужно удерживать человека с тупым или колющим предметом на расстоянии, тогда возможно применение Taser», - заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt), предложивший новый законопроект. Ранее Добриндт заявлял, что электрошокеры должны заполнить пробел между резиновой дубинкой как оружием ближнего действия и пистолетом как оружием дальнего действия.

Отмечается, что законопроект призван также обеспечить четкую правовую основу для внедрения электрошокеров. Для вступления в силу он должен быть одобрен бундестагом.

По мнению критиков, использование электрошокеров может угрожать здоровью, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс (Daniela Behrens), представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в июне выразила сомнения по поводу оправданности использования дополнительных устройств, таких как Taser.