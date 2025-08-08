Конституционный суд ФРГ запретил полиции использовать программы для слежки за смартфонами в отношении подозреваемых, которым грозит до 3 лет лишения свободы. Такое ПО немецкие правоохранители применяли с 2017 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Федеральный Конституционный суд Германии разрешил использование "государственного трояна" - шпионской программы для слежки за телефонами и переписками подозреваемых - только при расследовании особо тяжких преступлений, следует из решения, опубликованного на сайте госоргана.

Суд признал недопустимым тайное применение таких программ в отношении подозреваемых, которым за вменяемые им преступления грозит денежный штраф или до трех лет лишения свободы. Кроме того, частично неконституционным признан тайный онлайн-досмотр компьютеров и смартфонов подозреваемых. Однако это положение будет действовать до принятия нового законодательства.

Судьи также сохранили в законе о полиции земли Северный Рейн - Вестфалия право правоохранителей получать доступ к смартфонам людей, которых подозревают в планировании тяжких преступлений с наказанием от 10 лет лишения свободы.

Использовать программы для слежки за телефонами и компьютерами подозреваемых немецким правоохранителям разрешили с 2017 года. К примеру, "государственные трояны" позволяют читать даже зашифрованные мессенджерами (включая WhatsApp и Telegram) сообщения. На эту норму Конституционный суд получал множество жалоб.

При этом правоохранители и так используют этот инструмент довольно редко, поскольку его применение затратно и связано с решением многих технических проблем. К примеру, по данным немецкого Минюста, в 2023 году было выдано 104 разрешения на применение "трояна", использован он был только 62 раза. А онлайн-досмотры устройств в том же году проводились 26 раз. В большинстве случаев меры применяли по отношению к подозреваемым в организации преступной группировки.