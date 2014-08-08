В госорганах Казахстана должны остаться реально работающие люди – эксперт

Государственному аппарату Казахстана не нужен раздутый штат, сказал доктор юридических наук, профессор Марат Башимов корреспонденту Kazpravda.kz.

"Не нужно нагнетать массовый психоз. Всегда, каждые три года, проходили сокращения госаппарата, потому что аппарату не нужны раздутые штаты, ведь это экономическая и национальная безопасность. Другое вопрос – куда пойдут эти люди? Если они прошли школу госслужбы, они нигде не пропадут. Но здесь, мне кажется, государство должно обратить внимание на помощь в трудоустройстве таких людей, обладающих определенным опытом. Если есть возможность, то почему бы не помочь", – сообщил Марат Башимов.

По словам эксперта, во время сокращений любой руководитель должен думать в первую очередь о национальных интересах. Выбор должен всегда оставаться за функциональными и трудолюбивыми сотрудниками, а так называемый "балласт" нужно отсеивать.

"Сейчас ткни в любое министерство, там толпа таких, за которых работают другие. В оптимизации госструктуры нужно руководствоваться критериями профессионализма. В том, что в госорганах сейчас есть много людей, которые не хотят работать, виноваты управленцы, кто набирал людей не по уму, а по блату. А с теми, кто реально работает, их, наоборот, надо держать, стимулировать их рост, поддерживать, потому что когда вопрос касается сокращений, увольняют самых "нормальных" сотрудников", – отметил доктор наук.

Башимов также подчеркнул, что и сейчас под сокращение могут попасть именно те люди, которые должны работать, а те, кого надо убрать, – останутся. "И вот здесь возрастает роль вновь созданного Агенства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Все незаконно уволенные люди должны жаловаться именно в это ведомство, которое будет разбираться в данной ситуации", – отметил он.

Кроме того, эксперт отметил, что за сокращениями в госструктуре должны следить Правительство и контрольно-надзорные органы, чтобы весь процесс оставался честным, прозрачным и законным.

Напомним, 6 августа в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил о реструктуризации Кабинета министров. Создано 5 новых министерств: Министерство по инвестициям и развитию, Министерство национальной экономики, Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство культуры и спорта и Министерство энергетики.