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Сейсмособытие произошло в районе Неаполя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник днем в районе Неаполя, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), за ним последовал новый толчок магнитудой 3,5.

Сильная сейсмическая активность происходит в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, где она наблюдалась также в середине марта этого года.

Эпицентр нынешних толчков находится к западу от Неаполя в его пригородах. Землетрясения явственно ощутили их жители. Как сообщило местное издание Mattino, в целях предосторожности местные власти эвакуировали крупный неаполитанский университет Фридриха II и ряд школ.

Вчера в Кыргызстане было зафиксировано два землетрясения.