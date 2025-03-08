В их руках – жизни людей

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В любой праздник, включая 8 Марта, в рядах чеэсников несут дежурство женщины. В их руках – жизни людей, причем часто в самом буквальном смысле.

фото ДЧС ВКО

Сколько же раз приходилось выезжать по экстренным вызовам мед­сестре Махжан Акинжановой – останавливать кровотечение, выводить из шока, перевязывать... За 25 лет ее стажа в Центре медицины катастроф счет идет на тысячи спасенных жизней!

В фильмах часто можно услышать, как реанимирующий пациента медик произносит: «Только не в мою смену!» В такие моменты доктора реально, как ангелы-хранители, не дают остановиться сердцу. В памяти Махжан, например, осталась авария, когда большой внедорожник столкнулся с мотоциклом. Тяжелую травму ноги получила пассажирка мотоцикла – беременная женщина. Крики, кровь, паника. Счет шел на минуты. В таких условиях медсестра профессионально оказала первую помощь и сопроводила пациентку до больницы. Будущую маму удалось вырвать из лап смерти.

– И смелость требуется, и хладно­кровие, и характер, – отметила пресс-секретарь областного департамента по чрезвычайным ситуациям ­Марина Лискова. – Бригады Центра медицины катастроф работают в зонах происшествий, то есть всегда в условиях большой напряженности и ответственности.

Большая ответственность лежит и на диспетчерах служб по чрезвычайным ситуациям. В обязанности диспетчера с девятилетним стажем Лайлы Амреновой входит адекватная оценка поступивших обращений. ­Каждая смена – своего рода профессио­нальный вызов. Например, в октябре 2022-го в течение суток произошло столько пожаров, что число боевых выездов в несколько раз превысило средний показатель. Казалось, телефон раскалился от тревожных звонков.

– Телефон не смолкает в течение всего дежурства, – рассказала пресс-секретарь. – Помимо пожаров, люди сообщают о различных происшествиях. У диспетчера должен быть четкий, ясный ответ. Ему необходимо получить достоверную информацию, чтобы направить нужное подразделение. И главное – дать понять звонившему, что помощь обязательно придет.

Как отметили в департаменте, для работы диспетчером нужны спокойный характер, выдержка, умение разговаривать с человеком, который испытывает стресс. Женщины отлично справляются с этой задачей. Работа стопроцентно не шаблонная. «Кажется, диспетчер сидит на одном месте, но при этом вокруг него происходит много важного», – заключили в департаменте.

#женщины #8 марта

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