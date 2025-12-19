В индийском штате Мадхья-Прадеш двое друзей нашли в земле алмаз массой 15,34 карата, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

24-летний Сатиш Кхатик и 23-летний Саджид Мохаммед родились в бедных семьях. У одного — мясная лавка в городе Панна, другой торгует фруктами. Алмаз попался им на участке, где, по слухам, встречаются драгоценные камни. Они арендовали его специально для поисков.

Кхатику и Мохаммеду повезло: они отыскали крупный алмаз всего за несколько недель. Специалист оценил его стоимость в 5-6 миллионов рупий (более 60 000 долларов США). Алмаз планируют выставить на аукцион.

«Боги наконец вознаградили их тяжелый труд и терпение», — заявил отец Мохаммеда.

Когда-то он тоже искал алмазы, но, в отличие от сына, без особого успеха.

«Теперь мы сможем выдать сестер замуж», — говорят Кхатик и Мохаммед.

По их словам, о расширении бизнеса, покупке земли или переезде в большой город они пока не думают.