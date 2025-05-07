Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Примерно 200 авиарейсов были отменены, как минимум 18 индийских аэропортов, включая Срингар в регионе Джамму и Кашмир, временно приостановили работу в связи с проведением операции «Синдур» вооружёнными силами Индии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Одна лишь авиакомпания IndiGo отменила 160 рейсов, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Армия Пакистана нанесла ответные удары. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.