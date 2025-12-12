Отношения с глубокими корнями

В Астану с официальным визитом прибыл Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Это первое посещение Казахстана иранским лидером.

Торжественная церемония встречи президентов двух стран состоялась в Акорде в первой половине дня. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поприветствовал иранского лидера крепким рукопожатием в зале торжественных церемоний. Президенты представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил национальные гимны обеих рес­публик. Далее главы государств проследовали в зал переговоров – по протоколу запланирована встреча в узком формате.

На фоне флагов двух стран Касым-Жомарт Токаев выразил признательность иранскому народу и руководству страны.

– Глубокоуважаемый господин Президент, рад видеть Вас в Казахстане! Это Ваш первый официальный визит в нашу страну. Есть хорошая казахская пословица «Көрші тату болса – құт» («Когда соседи дружат, то это благо»). Наши страны соединяет Каспийское море. Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Мы с неизменным уважением относимся к иранскому народу. Несмотря на все трудности, мы продолжаем развивать наши связи. Отношения между нашими странами имеют глубокие корни. У нас схожие обычаи, традиции и культура. Мы взаимодействуем на протяжении веков. Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия. Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне. Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40 процентов по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли, – подчеркнул Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь возможностью, передал наилучшие пожелания Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Масуд Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность, что его нынешний визит придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних связей.

– Я рад посетить братский и дружественный Казахстан, обладающий богатой историей и культурой. Наши отношения поступательно развиваются по широкому кругу направлений. Между правительствами наших стран налажено эффективное взаимодействие. Уверен, у нас имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в воп­росе обеспечения безопасности, – сказал иранский лидер.

Надежный партнер

в регионе

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана продолжились в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.

Глава нашего государства выразил заинтересованность Казахстана в укреплении взаимодействия с Ираном как важным и надежным партнером в Каспийском регионе.

– За прошедшие более чем 33 года с момента установления дипломатических отношений наши страны достигли значительных успехов в межгосударственном сотрудничестве. Мы выстроили конструктивный политический диалог, наладили эффективную работу Межправительственной экономической комиссии и активно развиваем межпарламентские связи. Сформирована обширная договорно-правовая база, заключено более 50 соглашений. Расширяется взаимодействие в рамках международных организаций. Все это является ярким свидетельством традиционной дружбы и партнерства, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул высокий авторитет Ирана на международной арене, отметив его значительные достижения, достигнутые благодаря упорному труду и взвешенной политике руководства страны. Он пожелал иранскому народу благополучия и процветания.

Такие крепкие ирано-казахские отношения, по мнению Масуда Пезешкиана, обоснованы глубокими историческими связями.

– Контакты между нашими странами берут начало со времен Великого шелкового пути. И даже до обретения Казахстаном независимости наши связи не прерывались. Сотрудничество с вашей страной имеет очень важное значение для нас. Налажено межправительственное, межведомственное взаимодействие. Наши позиции по многим меж­дународным и регио­нальным вопросам совпадают, – сказал иранский лидер.

Масуд Пезешкиан отметил: Казахстан и Иран тесно сотрудничают в рамках Евразийского экономичес­кого союза, Шанхайской организации сотрудничест­ва, Организации исламского сотрудничества. Актуальная общая задача – усилить работу в этом направлении, заявил глава Исламской Республики Иран.

– Ранее мы договорились довес­ти объемы взаимной торговли до 3 миллиардов долларов. Мы будем прилагать все усилия для достижения этой цели. Проч­ной основой для расширения торгово-экономических связей является Соглашение о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономичес­ким сою­зом, – заверил Президент Ирана.

Придать импульс дальнейшему развитию

В ходе переговоров также рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, отметил Глава нашего государства, однако необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, считает Президент, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логис­тической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что подписанные в ходе визита иранского лидера документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия. По словам Президента, наша страна готова пос­тавлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов.

Глава государства также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

Согласно цифрам, с начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций. Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской облас­ти. Казахстанский бизнес в свою очередь реализует ряд проектов на иранском рынке.

В ходе переговоров стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транс­портного коридора Север – Юг и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран. По сравнению с 2024 годом за 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53%.

Общие духовные ценности

Отдельное внимание главы государств уделили активизации культурно-гуманитарных связей. Глава нашего государства выразил глубокую благодарность за ценные артефакты, привезенные гостями из Ирана.

– В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается воп­рос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину историчес­ких связей двух народов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы Дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.

Заключены договоры

и меморандумы

По итогам переговоров президенты двух стран приняли Совместное заявление. В присутствии глав государств Казахстана и Ирана состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.

Так, заключен договор между Рес­публикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по уголовным делам; подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов; утверждены Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран и Программа культурного обмена между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2026–2028 годы; заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции Респуб­лики Казахстан и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Исламской Республики Иран; подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегичес­кому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорог и городского развития Исламской Респуб­лики Иран. Также скреплены подписями представителей двух стран Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран и Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Рес­публики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Организацией радио­вещания и телевидения Исламской Респуб­лики Иран.

Цель – укрепить

и приумножить

Во второй половине дня из уст глав двух республик прозвучали совместные заявления.

Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что Иран, пользующийся высоким авторитетом на международной арене, является надежным парт­нером Казахстана на Ближнем Востоке.

– Наши братские народы связывают общая история, схожие традиции и культура. У меня есть ряд исторических данных. Например, Великий шелковый путь проходил через территории современного Казахстана и Ирана. Великий шелковый путь способствовал распространению технологий, религии, а также углублению культурно-духовных отношений. В иранских архивах сохранились записи о Казахском ханстве и о том, что казахи являются храбрым народом. Были установлены тесные отношения между ханом Тауке и шахом Султаном Хусейном. Сохранились исторические сведения о том, что представители посольств встречались в Москве, а иранский посол посетил Казахскую степь. Хан Абулхаир направил посла к Надир-шаху, выразив намерение развивать связи. Тайказан в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане был изготовлен в мастерской иранского мастера Абдул-Азиза Шарафуддина Теб­ризи. В казахском языке много персидских слов: ученые считают, что доля персидских слов в нашем словарном запасе составляет 4 процента. Среди них такие слова, как «астана» (столица), «пайда» (польза), «көрпе» (одеяло), «дәурен» (эпоха), «дәрі» (лекарство), «дәрумен» (витамин), «аула» (двор), «ораза» (пост) и другие. Сегодня в городах Горган, Бендер-Туркмен и Гомбеде-Кавус провинции Голестан на севере Ирана проживают более 5 тысяч казахов. Поэма «Шахнаме» Фирдоуси и ее герои близки и народам Турана. Великий казахский поэт Абай был знаком с произведения­ми персидских поэтов, таких как Фирдоуси, Хафиз, Саади. В копиях древних рукописей, привезенных иранской делегацией, содержится анализ социально-экономического положения Казахского ханства, его отношений с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации в Туркестане, а также действий Российской империи в отношении казахских регионов и ханств. Также речь идет о разведке мес­торождений и добыче угля, железа, меди, свинца и бирюзы в Казахской степи. Это очень интересные данные. Большое спасибо, господин Президент, – сказал Касым-Жомарт

Токаев.

Президент Казахстана отметил: иранский народ по праву считается законным наследником великой древней цивилизации – страна соединяет Ближний Восток и Евразию. В последние годы Иран демонстрирует впечатляющий рост социально-экономического и научно-технического потенциа­ла. Глава государства убежден: эти достижения стали возможны благодаря упорному труду и взвешенной политике руководства Ирана. Казахстан искренне разделяет успехи Ирана и желает ему светлого будущего. Общая цель наших стран – укреп­ление единства двух народов и приумножение совместных дос­тижений, в нынешнее непростое время консолидация усилий приобретает большое значение.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что визит Масуда Пезешкиана придаст мощный импульс для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

– Сегодня мы провели весьма продуктивные переговоры как в узком, так и в расширенном составах, всесторонне обсудили приоритетные направления нашего взаимодействия. Стороны подписали ряд важных межправительственных докумен­тов. Иран является одним из важных партнеров Казах­стана в торгово-экономической сфере. В этой связи мы уделили особое внимание вопросам увеличения взаимного товарооборота. Мы нацелены на дальнейшее наращивание этого показателя, для этого имеются все необходимые возможности. Инвестиции являются залогом долгосрочного сотрудничества. Сегодня в Казахстане успешно действуют около 700 иранских компаний, преимущественно в таких отраслях, как промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство. В свою очередь деловое сообщество Казахстана также активно инвестирует в экономику Ирана, реализуя проекты в горнодобывающей промышленнос­ти, транспортно-логистической сфере и производстве продуктов питания. Казахстан, будучи на­дежным партнером, неизменно готов оказывать поддержку иностранным инвесторам и создавать для них благоприятные условия. В этой связи приглашаем иранские компании к участию в крупных долгосрочных проектах, – продолжил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, имеется значительный потенциал для укрепления связей в транспортно-логистичес­кой сфере. Следует эффективно использовать стратегически выгодное расположение наших стран. На сегодняшний день через Казахстан проходит около 85% сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем. В связи с этим особое значение приоб­ретает развитие транспортного коридора Север – Юг и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран.

– Это важный проект, отвечающий интересам обеих сторон. Казахстан начал работу по модернизации железных дорог, строительству транспортных магистралей и активизации судоходства на Каспийском море. Мы пригласили иранских инвес­торов присоединиться к этим инициативам и готовы подготовить специальные предложения и предоставить льготы для заинтересованных представителей частного сектора. Мы рассматриваем Иран как ворота для выхода в страны Юго-Восточной Азии и на африканский континент. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаи­модействие, – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства полагает: межрегиональные связи должны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. В настоящее время установлены партнерские отношения между рядом облас­тей нашей страны и провинций Ирана. Казахстан приветствует предложение иранских предпринимателей о создании совместной Свободной экономической зоны на территории Мангистауской области. Этот шаг, уверен Касым-Жомарт Токаев, позволит наладить производство готовой продукции из иранского сырья в Казахстане и обеспечить ее последующие поставки в страны региона.

Одной из важных сфер взаимодействия Президент обозначил сельское хозяйство.

– Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году пос­тавлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз. Мы детально обсудили этот вопрос с господином Масудом Пезешкианом. Казахстан придает большое значение цифровизации сельского хозяйства и развитию перерабатывающей промышленности. В связи с этим мы договорились обмениваться опытом по вопросам эффективного использования водных ресурсов, внедрения новых технологий и применения современных методов управления сельскохозяйственными землями, – отметил Глава государства.

В ходе переговоров стороны особое внимание уделили вопросам развития информационных технологий. Достигнута договоренность стран о совместной работе по внедрению современных ІТ-решений и расширению научных исследований.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул: укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях.

– Я уже поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей из архивов Ирана, касаю­щихся истории Казахстана. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби, – заявил Президент Казахстана.

Собеседники также обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере образования и науки. В этой связи были рассмотрены возможности обмена опытом, достижениями, а также повышения квалификации казахских и иранских специалистов в области здравоохранения.

Чуть позже Касым-Жомарт Токаев проинформировал представителей СМИ об итогах обсуж­дения с Масудом

Пезешкианом международной повестки.

– Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санк­ционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчерк­нута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций, – сказал Президент Казахстана.

По мнению Главы государства, укрепление расширенного парт­нерства между Астаной и Тегераном отвечает интересам двух народов. Он отметил, что стороны продолжат развитие двусторонних отношений, основанных на узах взаимной дружбы и братства.

Президент Ирана в свою очередь выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за пригла­шение посетить Казахстан и за оказанное гостеприимство.

– Иран придает особое значение добрососедским отношениям с регионом Центральной Азии. Казахстан – наш важный парт­нер в регионе и сосед, с которым мы граничим через Каспийское море. Мы обменялись мнениями с Его Превосходительством Президентом Касым-Жомартом Токаевым по актуальным вопросам. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов во многих сферах, в том числе в сельском хозяйстве, производстве, горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, науке, культуре, новых технологиях. Думаю, что результаты переговоров мы увидим в ближайшем будущем. По международным вопросам позиции двух стран совпадают, – сказал Масуд

Пезешкиан.

В заключение официальной встречи президенты ознакомились с выставкой найденных в архивах Ирана древних рукопи­сей, содержащих сведения по истории Казахстана. Всего в столицу Казахстана привезено 27 копий древних рукописей, бережно хранимых в архивах Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.

Экспонаты, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в

XVIII–XIX веках, впервые представлены общественности. Архив­ные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном.

Глава государства поблагодарил иранского коллегу за важные документы, касающиеся истории Казахстана.

– Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим эту экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников, – отметил Касым-Жомарт Токаев.