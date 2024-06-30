В Иране пройдет второй тур президентских выборов

Политика
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Во второй тур внеочередных выборов в Иране вышли реформатор Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. Голосование назначено на 5 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Vahid Salemi/dpa/AP/picture alliance

Новый президент Ирана станет известен по итогам второго тура досрочных выборов 5 июля. В нем примут участие ориентированный на реформы депутат Меджлиса Масуд Пезешкиян и ультраконсервативный кандидат Саид Джалили, экс-глава канцелярии духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в прошлом - главный представитель Тегерана на ядерных переговорах.

Как объявил в телеэфире в субботу, 29 июня, представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, Пезешкиян получил 42,5 процента голосов, Джалили - 38,7 процента. Тем самым ни один из четырех участвовавших в 14-х президентских выборах кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов в первом туре голосования, прошедшем накануне. Из гонки выбыли спикер парламента и бывший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф и экс-министр внутренних дел Мустафа Пурмохаммади.

Явка на внеочередных президентских выборах составила около 40 процентов, это самый низкий показатель в истории исламской республики. Первоначально президентские выборы в Иране были запланированы на 2025 год.

Досрочные выборы были назначены после гибели президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной части Ирана 19 мая. Вместе с Раиси погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Президент - второе по значимости официальное лицо в Иране, он выполняет представительские функции и возглавляет исполнительную власть в стране. Президент избирается на 4-летний срок и может занимать эту должность не более двух сроков подряд. Реальная власть в Иране сосредоточена в руках духовного лидера - 85-летнего аятоллы Али Хаменеи, поэтому исход президентских выборов, скорее всего, не будет иметь значительных последствий для официального курса Тегерана.

#выборы #Иран #выборы президента

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