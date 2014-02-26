Фактически сразу же после вступления в должность новый аким области Канат Бозумбаев встретился с руководством и тренером клуба. Разговор получился откровенным, стороны пришли к общему мнению, что необходимы структурная перестройка команды, обеспечение прозрачной схемы ее финансирования. Позже, на отчетной встрече с населением, глава региона вновь затронул данный вопрос.

– Не секрет, что практически весь прошлый год «Иртыш» лихорадило. Это порождало разного рода слухи, вызывало недовольство павлодарских любителей спорта. Сегодня вопрос с финансовым обеспечением команды полностью решен. Она будет пре­образована из общественного фонда в товарищество с ограниченной ответственностью и возвращена от частных учредителей в государственную собственность. Уже проведен аудит, итоги рассмотрены, принимаются соответствующие меры, – отметил аким.

Кроме того, как рассказал К. Бозумбаев, рассматривается вопрос, касающийся строительства крытого футбольного манежа за счет реконструкции на внебюджетные средства стадиона «Батыр». В следующем году начнется возведение двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Павлодаре и Экибастузе. В 2016 году такой же объект будет построен в селе Баянаул.

Что же касается «Иртыша», то в нем произошли и кадровые перемены. Его директором стал хорошо известный в республике футбольный специалист Халимжан Ержанов. 15 марта обновленная команда проведет на своем поле первую игру чемпионата. Павлодарские болельщики верят в клуб и ждут от него достойной игры.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

фото пресс-службы акимата