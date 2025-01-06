Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде

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Как сообщил телеканал CTV, более 9 тыс. человек остались без электроснабжения из-за штормового ветра, пришедшего в канадскую атлантическую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Более 9 тыс. клиентов Newfoundland Power остались без электричества в воскресенье, когда сильный ветер, дождь и снег обрушились на остров», — уточнили в публикации.

Кроме того, министерство окружающей среды Канады прогнозирует, что дождь, ветер и снег сохранятся в провинции до утра понедельника, 6 января. Отмечается, что в международном аэропорту Сент-Джонс было зарегистрировано 10 мм осадков, в то время как прогнозируется выпадение еще от 30 до 50 мм.

Такие погодные условия привели к задержанию нескольких рейсов в международном аэропорту Сент-Джонс, аэропорту Гандера и региональном аэропорту Дир-Лейк. Паромные переправы в Северный Сидней и из него также были отменены. Ветер создает опасные условия для водителей на автомагистралях и других дорогах по всему острову.

По данным метеорологов, скорость порывов ветра местами может достигать 30 м/с. Информации о пострадавших пока не поступало.

5 января стало известно, что мощнейшая снежная буря надвигается на США. По данным CNN, под угрозой находятся 62 миллиона человек минимум из 12 штатов.