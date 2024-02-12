В Караганде бывший сотрудник компьютерного клуба украл оборудование на 15 млн тенге

Компьютерный клуб обокрали на 15 млн тенге, полиция задержала подозреваемого в Караганде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В полицию обратился 33-летний владелец компьютерного клуба. Он сообщил, что неизвестный проник в заведение и похитил оборудование – мониторы, процессоры, материнские платы и видеокарты. Материальный ущерб составил 15 млн тенге.

При осмотре места происшествия полицейские обратили внимание на отсутствие следов взлома. Предположительно, злоумышленник воспользовался ключами, которые каким-то образом попали к нему, также он знал о предметах, которые представляют особую ценность.

Выяснилось, что незадолго до хищения из компьютерного клуба уволился 23-летний программист, у которого имелись ключи от всех помещений. Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.