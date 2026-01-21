Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде вынесен приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Расследование было проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.

Как сообщается, один из студентов колледжа, узнав о возможности получения дохода посредством распространения наркотиков, договорился с неким куратором через Telegram о выполнении функций «курьера-закладчика» и «склада». В круг его обязанностей входили получение наркотических средств по переданным координатам, их хранение, расфасовка, перевозка и размещение тайников на территории города. Ежедневно он совершал порядка 30 таких закладок.

Кроме того, он организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. Для этого он привлек через мессенджер Telegram за вознаграждение в 400 тыс. тенге несовершеннолетнего дроппера, оформив доставку на его имя. При получении посылки виновный был задержан, изъято 909 г экстракта каннабиса.