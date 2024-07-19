Кабинеты для обучения в виртуальной реальности появятся в карьерных центрах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минтруда разработали и разместили для обсуждения на портале «Открытые НПА» проект поправок в правила организации и финансирования профессионального обучения. В его рамках курсы на онлайн-платформе Skills Enbek будут дополнены практическими уроками, в том числе с использованием технологий виртуальной реальности.

Для реализации нововведения в карьерных центрах появятся специально оборудованные кабинеты, где обучающиеся смогут воспользоваться VR-шлемами и ноутбуками.

Проект поправок размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 августа. Подробнее с ним можно ознакомиться на портале «Открытые НПА».

Напомним, платформа профессионального обучения Skills Enbek предоставляет казахстанцам возможности по приобретению новых навыков и даже профессий путем прохождения онлайн-курсов. Только в 2024 году уже более 61 тыс. граждан прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

Для прохождения доступно порядка 500 курсов, из которых более половины – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на enbek.kz.